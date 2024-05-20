Тела пытаются опознать. В вертолете президента Ирана было восемь человек

На борту вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси было в общей сложности восемь человек. РБК со ссылкой на местные СМИ сообщает, что найдены тела, их пытаются опознать, признаков жизни не выявлено.
На вертолете летели:
- президент Ирана Эбрахим Раиси;
- глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян;
- глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати;
- имам мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем;
- глава подразделения охраны президента Сейед Мехди Мусави;
- технический офицер;
- два пилота.
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Вертолет разбился в воскресенье в лесу Дизмар, расположенном между городами Варзакан и Джульфа в провинции Восточный Азербайджан. Делегация возвращалась после церемонии открытия плотины на реке Аракс, организованной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В колонне было три вертолета. Два из них, с министрами и чиновниками, благополучно приземлились, несмотря на туман, передаёт Tasnim.
Точное местонахождение разбившегося вертолета, по данным местных СМИ, было установлено по сигналу одного из членов экипажа. Воздушное судно полностью сгорело, заявил Reuters иранский чиновник. Это был, по информации Tasnim, американский
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