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    Тела пытаются опознать. В вертолете президента Ирана было восемь человек

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    На борту вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси было в общей сложности восемь человек. РБК со ссылкой на местные СМИ сообщает, что найдены тела, их пытаются опознать, признаков жизни не выявлено.

    На вертолете летели:

    • президент Ирана Эбрахим Раиси;
    • глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян;
    • глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати;
    • имам мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем;
    • глава подразделения охраны президента Сейед Мехди Мусави;
    • технический офицер;
    • два пилота.

    Автор:
    kumparan     / YouTube

    Кабинет министров провел экстренное заседание под председательством вице-президента Мохаммада Мохбера. Правительство Ирана заявило, что будет работать «без сбоев», передаёт Presstv. Обязанности президента Ирана в ближайшие 50 дней будет исполнять вице-президент Мохбер. Затем пройдут новые президентские выборы, их организует специальный совет.

    Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после сообщения о гибели президента Ирана Раиси.

    Вертолет разбился в воскресенье в лесу Дизмар, расположенном между городами Варзакан и Джульфа в провинции Восточный Азербайджан. Делегация возвращалась после церемонии открытия плотины на реке Аракс, организованной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В колонне было три вертолета. Два из них, с министрами и чиновниками, благополучно приземлились, несмотря на туман, передаёт Tasnim.

    Точное местонахождение разбившегося вертолета, по данным местных СМИ, было установлено по сигналу одного из членов экипажа. Воздушное судно полностью сгорело, заявил Reuters иранский чиновник. Это был, по информации Tasnim, американский Bell 212.

    По информации метеорологов, в момент перелета в регионе наблюдалась очень сложная погода с крайне низкой видимостью и болтанкой — термическая депрессия.

    Напомним, вертолет потерпел крушение 19 мая. В ночь на 20 мая удалось найти место падения воздушного судна. Подробнее о том, кем был президент Ирана, читайте на «Фонтанке».

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    Эбрахим РаисиИранКрушение вертолета
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