Финляндия ищет способ отказа от российской ширины железнодорожной колеи

Финское министерство транспорта и коммуникаций изучает вопрос о переводе железнодорожной колеи Финляндии на европейские стандарты. Для этого нужно отказаться от ширины колеи, которая была заложена в годы нахождения страны в составе Российской империи. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает издание Yle.



«Изучаем, как быстро, при каких технологиях и при каком бюджете можно было бы поэтапно изменить ширину колеи железных дорог в соответствии с европейским стандартом», — подтвердила эти планы министр транспорта и коммуникаций Лулу Ранне.