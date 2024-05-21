    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-в

    768мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.65eur98.58

    Финляндия ищет способ отказа от российской ширины железнодорожной колеи

    4683
    31 комментарий

    Финское министерство транспорта и коммуникаций изучает вопрос о переводе железнодорожной колеи Финляндии на европейские стандарты. Для этого нужно отказаться от ширины колеи, которая была заложена в годы нахождения страны в составе Российской империи. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает издание Yle.

    «Изучаем, как быстро, при каких технологиях и при каком бюджете можно было бы поэтапно изменить ширину колеи железных дорог в соответствии с европейским стандартом», — подтвердила эти планы министр транспорта и коммуникаций Лулу Ранне.

    По ее словам, переход с «царской» колеи на европейскую важен «с точки зрения безопасности поставок, и он положительно скажется на Финляндии».

    Еще в 2022 году Еврокомиссия рекомендовала начать использовать железнодорожные пути по европейским стандартам в 1435 мм — почти на 9 см меньше нынешнего. Однако тогда финский Минтранс ответил, что изменение ширины колеи не будет экономическим выгодным.

    Теперь министр транспорта констатирует, что мир за последние годы изменился. Она считает, что создание европейской колеи было бы важным с точки зрения безопасности.

    «Участок между Раахе и Хаапаранта будет первым, построенным по европейским стандартам», — сказано в публикации Yle.

    Финляндия входила в состав Российской империи с 1809 по 1917 год. По историческим причинам в странах одинаковый размер железнодорожной колеи — 1524 мм.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФинляндияЖелезная дорогаРоссийская империя
    ЛАЙК11
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close