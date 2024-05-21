Финляндия ищет способ отказа от российской ширины железнодорожной колеи

Финское министерство транспорта и коммуникаций изучает вопрос о переводе железнодорожной колеи Финляндии на европейские стандарты. Для этого нужно отказаться от ширины колеи, которая была заложена в годы нахождения страны в составе Российской империи. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает издание Yle.
«Изучаем, как быстро, при каких технологиях и при каком бюджете можно было бы поэтапно изменить ширину колеи железных дорог в соответствии с европейским стандартом», — подтвердила эти планы министр транспорта и коммуникаций Лулу Ранне.
По ее словам, переход с «царской» колеи на европейскую важен «с точки зрения безопасности поставок, и он положительно скажется на Финляндии».
Еще в 2022 году Еврокомиссия рекомендовала начать использовать железнодорожные пути по европейским стандартам в
Теперь министр транспорта констатирует, что мир за последние годы изменился. Она считает, что создание европейской колеи было бы важным с точки зрения безопасности.
«Участок между Раахе и Хаапаранта будет первым, построенным по европейским стандартам», — сказано в публикации Yle.
Финляндия входила в состав Российской империи с 1809 по