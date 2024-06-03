В Финляндии рассмотрят вопрос об открытии Сайменского канала

В Финляндии в ближайшее время рассмотрят вопрос открытия Сайменского канала, который проходит по финской и российской территории. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на главу офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянена.

Напомним, как сообщала Федеральная таможенная служба РФ, Финляндия с 15 апреля ограничила движение для прогулочных судов по Сайменскому каналу, чтобы предотвратить нелегальную миграцию водным путем.

Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого мигрантского кризиса. «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. В основном это были граждане Сирии, Йемена, Сомали и других стран Африки и Ближнего Востока. Итогом стало закрытие всех погранпереходов на границе с РФ (кроме железнодорожного, через который проходят грузовые поезда).

