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    В Финляндии рассмотрят вопрос об открытии Сайменского канала

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    В Финляндии в ближайшее время рассмотрят вопрос открытия Сайменского канала, который проходит по финской и российской территории. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на главу офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянена.

    Напомним, как сообщала Федеральная таможенная служба РФ, Финляндия с 15 апреля ограничила движение для прогулочных судов по Сайменскому каналу, чтобы предотвратить нелегальную миграцию водным путем.

    Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого мигрантского кризиса. «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. В основном это были граждане Сирии, Йемена, Сомали и других стран Африки и Ближнего Востока. Итогом стало закрытие всех погранпереходов на границе с РФ (кроме железнодорожного, через который проходят грузовые поезда).

    «Существующие ограничения будут соблюдаться и не будут затрагиваться открытием канала», — цитирует РИА заявление финского чиновника, опубликованное в местной прессе.

    По словам Кюккянена, в 2023 году грузовое движение по каналу практически отсутствовало, водным путем прошли всего девять прогулочных катеров. Но в начале 2024 года властям Суоми поступили запросы об открытии канала для переброски судов в море и обратно в озерную систему Саймы.

    Напомним, «Фонтанка» ранее писала, что уже в 2022 году интенсивность движения по Сайменскому каналу упала — тогда в навигацию через него прошли всего два грузовых судна и десяток прогулочных катеров. Для сравнения — в 2018 году было зафиксировано прохождение более 700 прогулочных катеров и тысячи грузовых судов.

    Справка

    Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Построен в XIX веке. Общая протяжённость 57,3 километра, Финляндии принадлежат 23,3 километра, России — 34 километра.

    Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность за навигацию — 11,5 тысячи судов в обоих направлениях.

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