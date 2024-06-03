В Финляндии рассмотрят вопрос об открытии Сайменского канала

В Финляндии в ближайшее время рассмотрят вопрос открытия Сайменского канала, который проходит по финской и российской территории. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на главу офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянена.
Напомним, как сообщала Федеральная таможенная служба РФ, Финляндия с 15 апреля ограничила движение для прогулочных судов по Сайменскому каналу, чтобы предотвратить нелегальную миграцию водным путем.
Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого мигрантского кризиса. «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. В основном это были граждане Сирии, Йемена, Сомали и других стран Африки и Ближнего Востока. Итогом стало закрытие всех погранпереходов на границе с РФ (кроме железнодорожного, через который проходят грузовые поезда).
«Существующие ограничения будут соблюдаться и не будут затрагиваться открытием канала», — цитирует РИА заявление финского чиновника, опубликованное в местной прессе.
По словам Кюккянена, в 2023 году грузовое движение по каналу практически отсутствовало, водным путем прошли всего девять прогулочных катеров. Но в начале 2024 года властям Суоми поступили запросы об открытии канала для переброски судов в море и обратно в озерную систему Саймы.
Напомним, «Фонтанка» ранее писала, что уже в 2022 году интенсивность движения по Сайменскому каналу упала — тогда в навигацию через него прошли всего два грузовых судна и десяток прогулочных катеров. Для сравнения — в 2018 году было зафиксировано прохождение более 700 прогулочных катеров и тысячи грузовых судов.