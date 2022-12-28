Спокойный год. Сайменским каналом в 2022 году почти не пользовались

Интенсивность движения по Сайменскому каналу, соединяющему озеро Сайма и Выборгский залив, в 2022 году была крайне низкой — в сезон движения через него прошли всего два грузовых судна. Об этом 28 декабря сообщил руководитель проекта Юкка Котисало, которого цитируют финские СМИ.

По словам Котисало, одно грузовое судно прошло по каналу туда и обратно, а ещё одно пришло с моря в сторону Саймы. Также по Сайменскому каналу за год прошли около десяти прогулочных катеров.

До пандемии, например, в 2018 году было зафиксировано прохождение более 700 прогулочных катеров и тысячи грузовых судов.