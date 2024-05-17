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    Петербургский «Метрострой» не смог продать две крупные площадки с торгов

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    Сразу два аукциона по имуществу банкротного «Метростроя» не состоялись из-за отсутствия заявок. Среди них — территория, которая подешевела в 4 раза в один миг.

    Судя по сообщениям конкурсного управляющего от 17 мая, не нашлось претендентов на завод ЖБИ, который расположен по адресу: Ново-Никитинская, 17. Это самый ценный из оставшихся у «Метростроя» активов, его оценили в 2,7 млрд рублей.

    Второй лот, на который никто не подал заявку, — это площадка на Расстанной, 17. Ее выставляли на торги за 810 млн рублей, при том что еще недавно ее оценивали в 3,6 млрд рублей. Однако после принятия нового генплана эта территория больше не годится под самый выгодный вид строительства — жилой. В связи с этим конкурсный управляющий «Метростроя» подал иск к своим предшественникам на 2,8 млрд, посчитав, что именно их промедление привело к фактическому удешевлению объекта. Как показывает практика, даже за 810 млн никто купить эту площадку не готов.

    Ранее «Метрострой» не смог найти претендентов еще на один свой комплекс — на Ново-Никитинской, 3. Он собирается снова выставить его на торги.

    При этом недавно главный кредитор «Метростроя» — «Метрострой Северной столицы» — выкупил на аукционе объекты в сумме на миллиард рублей. Среди них спорткомплекс на Левашовском проспекте, аренда которого ранее привела к возбуждению уголовного дела и аресту бывших управляющих предприятия.

    «Метрострой» банкротится с 2021 года, однако до распродажи крупных объектов недвижимости и больших лотов по технике дело дошло только сейчас. Из уже проданных крупных объектов можно назвать комплекс на Маршала Говорова (приобрел «Метрострой Северной столицы»), а также территорию на улице Ивана Черных (покупатель — Группа ЛСР). Кроме того, распродается и частично покупается техника предприятия.

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