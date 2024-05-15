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    «Метрострой Северной столицы» выкупил спорткомплекс «Метростроя» на Левашовском. Из-за него ранее арестовали конкурсных

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    Российский аукционный дом продал с торгов несколько объектов петербургского «Метростроя». За некоторые развернулась настоящая битва.

    О реализации трех объектов РАД отчитался 15 мая. Один из лотов — это спортивный комплекс в 14,6 тыс. кв. м с участком 2,5 га по адресу: Левашовский проспект, 11/7. Его выставляли на торги по цене 481,7 млн рублей. Судя по протоколу, единственным участником оказался «Метрострой Северной столицы» — главный кредитор «Метростроя» и его сменщик на позиции генподрядчика по строительству подземки.

    Именно аренда этого спорткомплекса вылилась в уголовное дело и арест бывших конкурсных управляющих «Метростроя». Следствие считает, что они сдавали имущество по необъяснимо льготной ставке. Бывший конкурсный Андрей Мариничев настаивает, что он не был осведомлен о более выгодных предложениях.

    Второй лот — это производственно-складской комплекс в 5-м Рыбацком проезде. Стартовая цена составляла 263 млн рублей, однако за объект развернулась борьба. В итоге «Метрострой Северной столицы» все же обошел других конкурентов, предложив 329 млн. Это позволило ему опередить ГК «Реновация» и ООО «Вектор Фасад».

    Третий лот — это офисное здание в центре города на по адресу: Подъездной переулок, 9. При стартовой цене в 60 млн «Метрострою Северной столицы» пришлось предложить 132 млн, чтобы выиграть на торгах. Претендентов на объект оказалось много, помимо МССС это ООО «Тендерфуд», ООО «БО Сосново», ООО «Электроник», ООО «Помещения и недвижимость», Потребительский кооператив новаций, развития экономических и социальных программ «Союз развитие» и ООО «Марина». Кроме того, участвовали несколько физлиц. К примеру, Леонид Поздеев, совладелец ООО «Кентавр», о котором «Фонтанка» писала в контексте торговли в ГМЗ «Павловск».

    В скором времени должны пройти торги по железобетонному заводу «Метростроя» на Ново-Никитинской, 17, и по площадке на Расстанной улице, из-за которой новый конкурсный управляющий подал иск к предшественникам почти на 3 млрд.

    «Метрострой» банкротится с 2021 года, однако до распродажи крупных объектов недвижимости и больших лотов по технике дело дошло только сейчас. Из уже проданных крупных объектов можно назвать комплекс на Маршала Говорова (приобрел «Метрострой Северной столицы»), а также территорию на улице Ивана Черных (покупатель — Группа ЛСР). Кроме того, распродается и частично покупается техника предприятия.

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