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    «Метрострой» готовится продать свой железобетонный завод за 2,7 млрд рублей

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    Конкурсный управляющий «Метростроя» сообщил о том, что очередная крупная площадка компании, подготовленная к банкротной продаже, оценивается в 2,7 млрд рублей. Речь о заводе железобетонных изделий на Ново-Никитинской.

    Сообщение об определении начальной продажной цены опубликовано 20 марта. Она составляет 2,730 млрд рублей. В лот входят участок на Ново-Никитинской, 17, площадью 56 тысяч квадратных метров и сооружения на нем, а также подъездные пути. Торги назначены на 3 мая.

    По этому адресу находится завод ЖБИ, сейчас он в аренде у «Метростроя Северной столицы», который вместо «Метростроя» стал генподрядчиком города по строительству подземки. Это один из последних крупных объектов компании, которая находится в банкротстве, дошедший до торгов. Ранее на продажу уже выставлялись несколько производственных площадок «Метростроя», часть из них выкупил МССС, часть не нашли покупателя, некоторые расторговываются в данный момент.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, что вот-вот будут продавать площадку на Расстанной улице, оценочная стоимость которой из-за нового Генплана сократилась с 3,6 млрд до 800 млн рублей. В связи с этим конкурсный управляющий предъявил иск на 2,8 млрд к своим предшественникам. Подробнее об этой коллизии и распродаже «Метростроя» читайте здесь.

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    Комментарии 14

    Гость21 Мар 2024 в 16:03
    Рука руку моет!
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