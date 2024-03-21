Конкурсный управляющий «Метростроя» сообщил о том, что очередная крупная площадка компании, подготовленная к банкротной продаже, оценивается в
Сообщение об определении начальной продажной цены опубликовано 20 марта. Она составляет
По этому адресу находится завод ЖБИ, сейчас он в аренде у «Метростроя Северной столицы», который вместо «Метростроя» стал генподрядчиком города по строительству подземки. Это один из последних крупных объектов компании, которая находится в банкротстве, дошедший до торгов. Ранее на продажу уже выставлялись несколько производственных площадок «Метростроя», часть из них выкупил МССС, часть не нашли покупателя, некоторые расторговываются в данный момент.
«Фонтанка» подробно рассказывала, что вот-вот будут продавать площадку на Расстанной улице, оценочная стоимость которой из-за нового Генплана сократилась с
«Метрострой» готовится продать свой железобетонный завод за
2,7 млрд рублей
Конкурсный управляющий «Метростроя» сообщил о том, что очередная крупная площадка компании, подготовленная к банкротной продаже, оценивается в