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    Петербургские яхтсмены организовали благотворительную фотовыставку в пользу взрослых и детей с онкозаболеваниями

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    Фото: Кристина Рягузова
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    В Петербурге открылась благотворительная фотовыставка-аукцион «ФОТО. ПАРУС. ЖИЗНЬ», на которой представлены работы российских фотохудожников-маринистов.

    Организовала её Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6» при содействии Санкт-Петербургского парусного союза. Яхтсмены решили провести выставку, чтобы собрать средства в пользу петербургского благотворительного фонда AdVita, который оказывает помощь взрослым и детям с онкогематологическими заболеваниями. Ещё одна цель — рассказать о парусном спорте в Петербурге. Объединение понятий «Ради жизни» (именно так переводится название AdVita) и «Жизнь под парусом» стало основной идеей проекта.

    «Яхтсмены — это обычные люди, которые ходят по улицам Санкт-Петербурга, любят, переживают, дружат, попадают в неприятности и помогают близким из них выбираться. Любая работа в команде учит помогать и протягивать руку помощи. Благотворительный фонд AdVita для многих уже более 20 лет является этой рукой помощи», — говорит вице-президент Ассоциации яхт класса «Л-6» Антон Маханов.

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    Во время фотовыставки запланирована серия мероприятий, которые помогут больше узнать о парусном спорте и присоединиться к одному из петербургских экипажей, послушать морские песни и познакомиться с деятельностью фонда.

    Посетить выставку можно по 9 июня включительно, она работает ТРЦ «Галерея». Вход на выставку и все мероприятия (кроме мастер-классов, для участия в них требуется предварительная регистрация) — свободный.

    Всю подробную информацию, в том числе о проведении аукциона и о регистрации на мастер-классы, можно узнать на сайте благотворительного фонда AdVita.

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    Фото: Кристина Рягузова

    Фонд AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Петербурге.

    Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, ведёт поиск и активацию доноров костного мозга, арендует жильё для иногородних пациентов, оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким. Кроме того, фонд системно оплачивает реагенты, расходные материалы для онкологических клиник, прежде всего для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

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