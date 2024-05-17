Петербургские яхтсмены организовали благотворительную фотовыставку в пользу взрослых и детей с онкозаболеваниями

Организовала её Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6» при содействии Санкт-Петербургского парусного союза. Яхтсмены решили провести выставку, чтобы собрать средства в пользу петербургского благотворительного фонда AdVita, который оказывает помощь взрослым и детям с онкогематологическими заболеваниями. Ещё одна цель — рассказать о парусном спорте в Петербурге. Объединение понятий «Ради жизни» (именно так переводится название AdVita) и «Жизнь под парусом» стало основной идеей проекта.

В Петербурге открылась благотворительная фотовыставка-аукцион «ФОТО. ПАРУС. ЖИЗНЬ», на которой представлены работы российских фотохудожников-маринистов.

«Яхтсмены — это обычные люди, которые ходят по улицам Санкт-Петербурга, любят, переживают, дружат, попадают в неприятности и помогают близким из них выбираться. Любая работа в команде учит помогать и протягивать руку помощи. Благотворительный фонд AdVita для многих уже более 20 лет является этой рукой помощи», — говорит вице-президент Ассоциации яхт класса «Л-6» Антон Маханов.

Во время фотовыставки запланирована серия мероприятий, которые помогут больше узнать о парусном спорте и присоединиться к одному из петербургских экипажей, послушать морские песни и познакомиться с деятельностью фонда.

Посетить выставку можно по 9 июня включительно, она работает ТРЦ «Галерея». Вход на выставку и все мероприятия (кроме мастер-классов, для участия в них требуется предварительная регистрация) — свободный.

Всю подробную информацию, в том числе о проведении аукциона и о регистрации на мастер-классы, можно узнать на сайте благотворительного фонда AdVita.