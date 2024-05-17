В Газе нашли тела трех израильских заложников. В том числе, Шани Лук, о судьбе которой писали СМИ

Израильские военные обнаружили в секторе Газа тела троих заложников, которые были похищены палестинским движением ХАМАС с музыкального фестиваля 7 октября 2023 года. Об этом 17 мая сообщает Армия обороны Израиля.
Среди них — тело 23-летней Шани Лук, у которой было также гражданство Германии. О судьбе этой девушки писали СМИ всего мира. «Фонтанка» тоже рассказывала о ней.
«Тела заложников Ицхака Гелернтера, Шани Лук и Амита Бускилы были вывезены ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности. Согласно проверенным данным <...> (они. — Прим. ред.) были убиты во время резни 7 октября на перекрестке Мефальсим, а их тела были похищены в Газу», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.
Напомним, Шани Лук, 23-летняя девушка из Германии, приехала в Израиль на фестиваль Nature Party накануне нападения ХАМАС в октябре 2023 года. Видео с молодой девушкой, лежащей неподвижно и раздетой до белья, когда ее увозил ХАМАС, обошло весь мир.
Еще 30 октября МИД Израиля подтвердил гибель Шани Лук. Было заявлено, что ее тело «обнаружено и опознано». Немецкий RTL.de писал, что был найден кусочек кости черепа — из него взяли образец ДНК. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Лук была «обезглавлена».
Ранее о смерти молодой девушки рассказала ее мать Рикарда Лук в интервью немецким телеканалам. Мать предполагает, что Шани убили еще 7 октября — в день проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы Израиля.