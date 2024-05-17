В Газе нашли тела трех израильских заложников. В том числе, Шани Лук, о судьбе которой писали СМИ

Израильские военные обнаружили в секторе Газа тела троих заложников, которые были похищены палестинским движением ХАМАС с музыкального фестиваля 7 октября 2023 года. Об этом 17 мая сообщает Армия обороны Израиля.

Среди них — тело 23-летней Шани Лук, у которой было также гражданство Германии. О судьбе этой девушки писали СМИ всего мира. «Фонтанка» тоже рассказывала о ней.