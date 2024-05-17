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    В Газе нашли тела трех израильских заложников. В том числе, Шани Лук, о судьбе которой писали СМИ

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    Израильские военные обнаружили в секторе Газа тела троих заложников, которые были похищены палестинским движением ХАМАС с музыкального фестиваля 7 октября 2023 года. Об этом 17 мая сообщает Армия обороны Израиля.

    Среди них — тело 23-летней Шани Лук, у которой было также гражданство Германии. О судьбе этой девушки писали СМИ всего мира. «Фонтанка» тоже рассказывала о ней.

    Фото: соцсети МИДа Израиля
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    «Тела заложников Ицхака Гелернтера, Шани Лук и Амита Бускилы были вывезены ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности. Согласно проверенным данным <...> (они. — Прим. ред.) были убиты во время резни 7 октября на перекрестке Мефальсим, а их тела были похищены в Газу», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

    Напомним, Шани Лук, 23-летняя девушка из Германии, приехала в Израиль на фестиваль Nature Party накануне нападения ХАМАС в октябре 2023 года. Видео с молодой девушкой, лежащей неподвижно и раздетой до белья, когда ее увозил ХАМАС, обошло весь мир.

    Еще 30 октября МИД Израиля подтвердил гибель Шани Лук. Было заявлено, что ее тело «обнаружено и опознано». Немецкий RTL.de писал, что был найден кусочек кости черепа — из него взяли образец ДНК. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Лук была «обезглавлена».

    Ранее о смерти молодой девушки рассказала ее мать Рикарда Лук в интервью немецким телеканалам. Мать предполагает, что Шани убили еще 7 октября — в день проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы Израиля.

    Фото: соцсети МИДа Израиля

    Конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

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