Немка Шани Лук, кадры из Израиля с которой облетели мир, умерла

Похищенная в Израиле немка Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, погибла. Об этом стало известно в понедельник, 30 октября, из интервью ее матери Рикарды Лук немецким телеканалам RTL и NTV. Официального подтверждения этой информации пока нет.
«К сожалению, вчера мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых», — рассказала мать.
Шани Лук, 22-летняя девушка из Германии, приехала в Израиль на фестиваль Nature Party накануне нападения ХАМАС. Видео с молодой девушкой, лежащей неподвижно и раздетой до белья, когда ее увозил ХАМАС, обошло весь мир. Неизвестно, была ли жива Шани Лук в этот момент, но ее вскоре мать заявляла о получении видеозаписи. В нем говорилось, что дочь жива и находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа.