Немка Шани Лук, кадры из Израиля с которой облетели мир, умерла

Похищенная в Израиле немка Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, погибла. Об этом стало известно в понедельник, 30 октября, из интервью ее матери Рикарды Лук немецким телеканалам RTL и NTV. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«К сожалению, вчера мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых», — рассказала мать.