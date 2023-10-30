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    Немка Шани Лук, кадры из Израиля с которой облетели мир, умерла

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    Похищенная в Израиле немка Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, погибла. Об этом стало известно в понедельник, 30 октября, из интервью ее матери Рикарды Лук немецким телеканалам RTL и NTV. Официального подтверждения этой информации пока нет.

    «К сожалению, вчера мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых», — рассказала мать.

    Фото: соцсети
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    Шани Лук, 22-летняя девушка из Германии, приехала в Израиль на фестиваль Nature Party накануне нападения ХАМАС. Видео с молодой девушкой, лежащей неподвижно и раздетой до белья, когда ее увозил ХАМАС, обошло весь мир. Неизвестно, была ли жива Шани Лук в этот момент, но ее вскоре мать заявляла о получении видеозаписи. В нем говорилось, что дочь жива и находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа.

    Фото: соцсети

    Конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

    Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.

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