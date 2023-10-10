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    Немка, кадры из Израиля с которой облетели мир, жива, сообщила ее мать. Но есть сомнения

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    34 комментария

    Шани Лук, 22-летняя девушка из Германии, которая приехала в Израиль на фестиваль Nature Party накануне нападения, на самом деле жива, утверждает ее мать. 10 октября она записала видеозапись, где говорит, что ее дочь находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа, ей нужна эвакуация.

    «Мы получили информацию, что Шани жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации», — рассказала женщина. Видеозапись публикует издание Tagesschau.

    При этом свидетельств того, что девушка жива, нет — фото и видео, подтверждающие эту версию, у прессы отсутствуют.

    Ранее в Сети распространилось видео, на котором Шани Лук лежит в грузовике раздетая до белья, вокруг нее стоят боевики ХАМАС. Ее имя удалось установить благодаря родителям, которые узнали девушку по татуировкам на ногах.

    Фото: соцсети
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    В Сети предполагают, что Шани Лук была мертва с самого начала, когда боевики записывали видео над ее телом, а мать немки хотят обмануть, чтобы получить деньги для якобы эвакуации из сектора Газа. Ее гибель представят так, что девушка якобы погибнет от обстрела израильской армии, пишут сомневающиеся.

    Фото: соцсети

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    Израиль
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    Комментарии 34

    Гость10 Окт 2023 в 17:25
    зверье
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