Немка, кадры из Израиля с которой облетели мир, жива, сообщила ее мать. Но есть сомнения

Шани Лук, 22-летняя девушка из Германии, которая приехала в Израиль на фестиваль Nature Party накануне нападения, на самом деле жива, утверждает ее мать. 10 октября она записала видеозапись, где говорит, что ее дочь находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа, ей нужна эвакуация.

«Мы получили информацию, что Шани жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации», — рассказала женщина. Видеозапись публикует издание Tagesschau .

При этом свидетельств того, что девушка жива, нет — фото и видео, подтверждающие эту версию, у прессы отсутствуют.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором Шани Лук лежит в грузовике раздетая до белья, вокруг нее стоят боевики ХАМАС. Ее имя удалось установить благодаря родителям, которые узнали девушку по татуировкам на ногах.