"Будет время для расследований". Глава израильской контрразведки взял на себя ответственность за пропущенную атаку ХАМАС

Директор Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар взял на себя ответственность за то, что не смог предотвратить атаку ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию портала Ynet.



16 октября издание приводит выдержки, как утверждается, из письма Бара сотрудникам СОБ Израиля(контрразведка).



«Как глава организации заявляю, что ответственность за это лежит на мне. Будет время для расследований. Пока надо бороться", - цитирует Бара РИА Новости.



Бар констатировал, что служба не смогла обеспечить условия для предотвращения этой атаки.

