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    "Будет время для расследований". Глава израильской контрразведки взял на себя ответственность за пропущенную атаку ХАМАС

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    Директор Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар взял на себя ответственность за то, что не смог предотвратить атаку ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию портала Ynet.

    16 октября издание приводит выдержки, как утверждается, из письма Бара сотрудникам СОБ Израиля(контрразведка).

    «Как глава организации заявляю, что ответственность за это лежит на мне. Будет время для расследований. Пока надо бороться", - цитирует Бара РИА Новости.

    Бар констатировал, что служба не смогла обеспечить условия для предотвращения этой атаки.

    Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи». Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой, и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским. Израиль объявил о полной блокаде Газы, полностью приостановив поставки продуктов, электричества, топлива и медикаментов.

    Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.

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