МИД Израиля подтвердил смерть немки Шани Лук, кадры с которой облетели мир

Тело немки Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, обнаружено и опознано. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщил МИД Израиля в своих социальных сетях.
Девушка была похищена с музыкального фестиваля Nature Party, подвергнута пытка и выставлена напоказ, заявили в израильском ведомстве.
Ранее о смерти молодой девушки рассказала ее мама Рикарда Лук в интервью немецким телеканалам. Мать предполагает, что Шани убили еще 7 октября — в день проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы Израиля. Немецкий RTL.de писал, что был обнаружен кусочек кости черепа — из него взяли образец ДНК.
Шани Лук, 22-летняя девушка из Германии, приехала в Израиль на фестиваль Nature Party накануне нападения ХАМАС. Видео с молодой девушкой, лежащей неподвижно и раздетой до белья, когда ее увозил ХАМАС, обошло весь мир. Неизвестно, была ли жива Шани Лук в этот момент, но ее мать заявляла о получении видеозаписи. В ней говорилось, что дочь жива и находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа.