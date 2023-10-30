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    МИД Израиля подтвердил смерть немки Шани Лук, кадры с которой облетели мир

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    6 комментариев

    Тело немки Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, обнаружено и опознано. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщил МИД Израиля в своих социальных сетях.

    Фото: соцсети МИДа Израиля
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    Девушка была похищена с музыкального фестиваля Nature Party, подвергнута пытка и выставлена напоказ, заявили в израильском ведомстве.

    Ранее о смерти молодой девушки рассказала ее мама Рикарда Лук в интервью немецким телеканалам. Мать предполагает, что Шани убили еще 7 октября — в день проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы Израиля. Немецкий RTL.de писал, что был обнаружен кусочек кости черепа — из него взяли образец ДНК.

    Шани Лук, 22-летняя девушка из Германии, приехала в Израиль на фестиваль Nature Party накануне нападения ХАМАС. Видео с молодой девушкой, лежащей неподвижно и раздетой до белья, когда ее увозил ХАМАС, обошло весь мир. Неизвестно, была ли жива Шани Лук в этот момент, но ее мать заявляла о получении видеозаписи. В ней говорилось, что дочь жива и находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа.

    Фото: соцсети МИДа Израиля

    Конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

    Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.

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    Комментарии 6

    Гость30 Окт 2023 в 14:19
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