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    В Петербурге горел ресторан «Карл и Фридрих» на Крестовском острове

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    Петербуржцев напугало скопление пожарных машин возле известного ресторана «Карл и Фридрих» на Крестовском острове.

    По данным «Фонтанки», тревожный сигнал из заведения на Южной дороге, 12 поступил 17 мая около 18:30 мск. Пламя вспыхнуло в отдельном одноэтажном здании.

    Свидетелями происшествия стал читатель «Фонтанки», фото он предоставил редакции.

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    Очевидцы также рассказали, что в первые минуты после возгорания на месте было много дыма.

    В ресторане «Фонтанке» сообщили, что произошла нестандартная ситуация, «всё было оперативно урегулировано, никто не пострадал». Предварительно — горела рабочая зона.

    Обновление 19:08 мск:

    Как сообщили в региональном управлении МЧС, в ресторане «Карл и Фридрих», в отдельно стоящем одноэтажном здании кухни размером 10 х 30 метров, с мангальной зоной, происходило горение жира в вытяжке мангала на площади 1 квадратный метр.

    В 18:56 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

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