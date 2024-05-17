В Петербурге горел ресторан «Карл и Фридрих» на Крестовском острове

Свидетелями происшествия стал читатель «Фонтанки», фото он предоставил редакции.

По данным «Фонтанки», тревожный сигнал из заведения на Южной дороге, 12 поступил 17 мая около 18:30 мск. Пламя вспыхнуло в отдельном одноэтажном здании.

Петербуржцев напугало скопление пожарных машин возле известного ресторана «Карл и Фридрих» на Крестовском острове.

Очевидцы также рассказали, что в первые минуты после возгорания на месте было много дыма.

В ресторане «Фонтанке» сообщили, что произошла нестандартная ситуация, «всё было оперативно урегулировано, никто не пострадал». Предварительно — горела рабочая зона.

