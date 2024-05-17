В Петербурге горел ресторан «Карл и Фридрих» на Крестовском острове

Петербуржцев напугало скопление пожарных машин возле известного ресторана «Карл и Фридрих» на Крестовском острове.
По данным «Фонтанки», тревожный сигнал из заведения на Южной
Свидетелями происшествия стал читатель «Фонтанки», фото он предоставил редакции.
Очевидцы также рассказали, что в первые минуты после возгорания на месте было много дыма.
В ресторане «Фонтанке» сообщили, что произошла нестандартная ситуация, «всё было оперативно урегулировано, никто не пострадал». Предварительно — горела рабочая зона.
Обновление 19:08 мск:
Как сообщили в региональном управлении МЧС, в ресторане «Карл и Фридрих», в отдельно стоящем одноэтажном здании кухни размером
В 18:56 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.