Давайте еще голову туда засунем. У трамвая «Довлатов» продолжаются приключения у «Горьковской»

Как рассказал корреспондент «Фонтанки», курьезную картину он наблюдал 17 мая на Кронверкском проспекте. Водитель впустил большую группу пассажиров за одну остановку до станции метро «Горьковская», но поехать дальше не смог: двери начали вести себя непредсказуемо, включился предупреждающий сигнал, кондуктор попросил людей отойти от дверей, так как сработали датчики. Это продолжалось пару минут, в какой-то момент один из пассажиров решил проверить работу створок, засунув между ними голову. Расплата пришла незамедлительно.



В итоге трамвай высадил всех пассажиров и уехал пустым.



Незадолго до этого неподалеку, на улице Чапаева, еще один «Довлатов» сошел с рельсов. В «Горэлектротрансе» это связали с человеческим фактором, а не с технической неисправностью. А несколько дней назад горожане увидел еще один ретротрамвай «Довлатов», выгнутый посередине.



Все три происшествия обошлись без пострадавших (хотя претендент был). Но сравнительно недавно «Довлатов» попал в действительно трагическое ДТП — он въехал в толпу на Наличной улице, погибла женщина. Водитель на данный момент арестован; по его словам, электродинамический тормоз не сработал при экстренном торможении. Позже появилось видео из кабины, где заметно, что цифры спидометра снижаются незадолго до столкновения. В данный момент идет следствие и экспертиза, которая должна дать оценку действиям водителя и работе техники. Подробнее читайте здесь.

