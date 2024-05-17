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    В Петербурге на улице Чапаева ретротрамвай «Довлатов» ненадолго сошёл с рельсов

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    В Петербурге на улице Чапаева 17 мая ретротрамвай «Довлатов» сошел с рельсов. В соцсетях прошла информация, что транспорт якобы сходил дважды: его вернули на место, а потом ситуация повторилась. Однако в ГЭТ «Фонтанке» это не подтвердили, уточнив, что трамвай сошёл один раз.

    После того, как трамвай соскочил с «проложенного» пути, на место прибыла аварийно-спасательная служба и вернула «Довлатова» на место.

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    «Движение осуществляется в штатном режиме. Первично предполагается, что сход связан с человеческим фактором, а не техникой. Точные причины выясняются», — пояснили в ГЭТ.

    Также в пресс-службе ГЭТ уточнили, что движение трамвая приостанавливалось ненадолго.

    В апреле трамвай «Довлатов» около станции метро «Приморская» въехал в толпу людей. Тогда в больнице оказались двое мужчин. Также пострадала 45-летняя женщина, она получила серьезную травму головы и позже скончалась в больнице.

    В начале мая ретротрамвай сломался у «Горьковской». Транспорт буквально выгнуло посередине — в месте соединения двух секций вагона. Тогда в ГЭТ объяснили эту ситуацию «технической неисправностью».

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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