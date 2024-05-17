В Петербурге на улице Чапаева ретротрамвай «Довлатов» ненадолго сошёл с рельсов

В Петербурге на улице Чапаева 17 мая ретротрамвай «Довлатов» сошел с рельсов. В соцсетях прошла информация, что транспорт якобы сходил дважды: его вернули на место, а потом ситуация повторилась. Однако в ГЭТ «Фонтанке» это не подтвердили, уточнив, что трамвай сошёл один раз.
После того, как трамвай соскочил с «проложенного» пути, на место прибыла аварийно-спасательная служба и вернула «Довлатова» на место.
«Движение осуществляется в штатном режиме. Первично предполагается, что сход связан с человеческим фактором, а не техникой. Точные причины выясняются», — пояснили в ГЭТ.
Также в пресс-службе ГЭТ уточнили, что движение трамвая приостанавливалось ненадолго.
В апреле трамвай «Довлатов» около станции метро «Приморская» въехал в толпу людей. Тогда в больнице оказались двое мужчин. Также пострадала 45-летняя женщина, она получила серьезную травму головы и позже скончалась в больнице.
В начале мая ретротрамвай сломался у «Горьковской». Транспорт буквально выгнуло посередине — в месте соединения двух секций вагона. Тогда в ГЭТ объяснили эту ситуацию «технической неисправностью».