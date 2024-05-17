В Петербурге на улице Чапаева ретротрамвай «Довлатов» ненадолго сошёл с рельсов

В Петербурге на улице Чапаева 17 мая ретротрамвай «Довлатов» сошел с рельсов. В соцсетях прошла информация, что транспорт якобы сходил дважды: его вернули на место, а потом ситуация повторилась. Однако в ГЭТ «Фонтанке» это не подтвердили, уточнив, что трамвай сошёл один раз.



После того, как трамвай соскочил с «проложенного» пути, на место прибыла аварийно-спасательная служба и вернула «Довлатова» на место.