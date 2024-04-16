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    Скончалась петербурженка, которую сбил ретротрамвай

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    21 комментарий

    Жительница Васильевского острова умерла в больнице в возрасте 45 лет. В коме она оказалась после того, как ее сбил ретротрамвай «Довлатов».

    О смерти женщины «Фонтанке» сообщил ее супруг 16 апреля. «Сегодня в 20:15 она не смогла с этим справиться. Она умерла», — поделился Денис. «Да, увы, это так. Все эти дни врачи боролись за ее жизнь и делали все возможное для ее спасения», — подтвердил смерть пациентки источник, знакомый с ходом ее лечения.

    У петербурженки есть 22-летняя дочь.

    Трамвай сбил пешеходов на Наличной улице 12 апреля. Травмы получили двое мужчин, но оба быстро выписались, и 45-летняя женщина. В Мариинскую больницу ее привезли без сознания, с серьезной травмой головы.

    В пешеходов, переходивших Наличную улицу по регулируемому переходу, въехал ретротрамвай «Довлатов». Со слов водителя, отказали тормоза. Момент ДТП попал на видео.

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    Комментарии 21

    l.m.16 Апр 2024 в 22:11
    как жаль:(
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