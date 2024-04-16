Скончалась петербурженка, которую сбил ретротрамвай

Жительница Васильевского острова умерла в больнице в возрасте 45 лет. В коме она оказалась после того, как ее сбил ретротрамвай «Довлатов».

О смерти женщины «Фонтанке» сообщил ее супруг 16 апреля. «Сегодня в 20:15 она не смогла с этим справиться. Она умерла», — поделился Денис. «Да, увы, это так. Все эти дни врачи боролись за ее жизнь и делали все возможное для ее спасения», — подтвердил смерть пациентки источник, знакомый с ходом ее лечения.

У петербурженки есть 22-летняя дочь.



Трамвай сбил пешеходов на Наличной улице 12 апреля. Травмы получили двое мужчин, но оба быстро выписались, и 45-летняя женщина. В Мариинскую больницу ее привезли без сознания, с серьезной травмой головы.