СМИ: Финляндия откажется от капремонта Сайменского канала

Правительство Финляндии намерено приостановить или отменить капремонт Сайменского канала, соединяющего озеро Сайма и Выборгский залив. Об этом 2 мая со ссылкой на источники сообщает газета Helsingin Sanomat.



По данным издания, окончательное решение еще не принято. Министерская рабочая группа должна в ближайшем будущем обсудить проект реновации, которая обошлась бы Финляндии в 95 млн евро.

Возможная приостановка ремонта связана с боевыми действиями на Украине и последовавшими за ними санкциями. Издание предполагает, что это приведет к значительному снижению использования канала в ближайшие годы. Отмечается, что в этом году на реконструкцию канала собирались потратить около 20 млн евро из 95. В случае отмены эти средства поспособствуют реализации программы правительства в части жесткой экономии.