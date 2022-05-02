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    СМИ: Финляндия откажется от капремонта Сайменского канала

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    6 комментариев

    Правительство Финляндии намерено приостановить или отменить капремонт Сайменского канала, соединяющего озеро Сайма и Выборгский залив. Об этом 2 мая со ссылкой на источники сообщает газета Helsingin Sanomat.

    По данным издания, окончательное решение еще не принято. Министерская рабочая группа должна в ближайшем будущем обсудить проект реновации, которая обошлась бы Финляндии в 95 млн евро.

    Возможная приостановка ремонта связана с боевыми действиями на Украине и последовавшими за ними санкциями. Издание предполагает, что это приведет к значительному снижению использования канала в ближайшие годы. Отмечается, что в этом году на реконструкцию канала собирались потратить около 20 млн евро из 95. В случае отмены эти средства поспособствуют реализации программы правительства в части жесткой экономии.

    Протяженность Сайменского канала более 57 км. России принадлежит 34 км, а Финляндии — более 23 км. Финляндия также арендует 19,6 км российской части канала и прилегающую территорию на срок до 2062 года.

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    Комментарии (6)

    Pilat
    Естественно, мы же, как только они вступят в НАТО, нашу сторону канала перекроем.
    И усё.
    Сразу в Финляндии минус 30 000 рабочих мест тех кто был занят на эксплуатации канала, плюс еще те, кто работал в порту Лаппеенранты.
    Добро пожаловать в НАТО господа финны :-)))
    мухомор
    Грузооборот сейчас был около 1 млн тонн в год. Уже лет 15 идёт общий спад с локальными подъёмами но не более того. Спад относительно начала 2000-х почти в 2 раза. А возят там кругляк, цемент и коксующийся уголь. Обратно бумага, картон, пиломатериалы и минеральные утеплители.
    Эксплуатация Сайменского канала это не про экономику. Это про политику. На него есть внутренний локальный спрос в Южном Саво и Южной Карелии. Наличие связи Саймы с мировым океаном это культурная и историческая потребность. И это всё. Погрустят и забудут.
    А отказ от ремонта это просто превентивные действия на денонсацию договора о совместном использовании, которая неминуема после 12 мая.
    KSS
    так вроде не особо они что-то и везут теперь, там даже в хорошие годы толпы на проход под мостами не стояло судов.
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