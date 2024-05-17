В Петербурге в жаркую пятницу загорали и тянулись к воде не только люди

Петербуржцы, которые могли себе позволить провести солнечную пятницу, 17 мая, на свежем воздухе, использовали этот шанс на все сто процентов.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Предлагаем увидеть прошедший день глазами фотографа «Фонтанки». Больше всего это напоминает конкурс на лучшую позу для принятия солнечных ванн. Победителя определить сложно — очень много сильных претендентов.
К водоемам сегодня тянуло не только людей и ворон, но и больших кошек. Мастер-класс по расслаблению провел в Ленинградском зоопарке тигр Зевс.
Ленинградский зоопарк
«Кто сказал, что коты не любят воду? Тигр Зевс с этим утверждением определенно не согласен. Он с удовольствием наслаждается водичкой и любит разбрызгивать ее в разные стороны. В теплую погоду поплескаться в бассейне — лучшее решение», — прокомментировали сотрудники зверинца видео в официальном тг-канале Ленинградского зоопарка.