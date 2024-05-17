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    В Петербурге в жаркую пятницу загорали и тянулись к воде не только люди

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Петербуржцы, которые могли себе позволить провести солнечную пятницу, 17 мая, на свежем воздухе, использовали этот шанс на все сто процентов.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Предлагаем увидеть прошедший день глазами фотографа «Фонтанки». Больше всего это напоминает конкурс на лучшую позу для принятия солнечных ванн. Победителя определить сложно — очень много сильных претендентов.

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    К водоемам сегодня тянуло не только людей и ворон, но и больших кошек. Мастер-класс по расслаблению провел в Ленинградском зоопарке тигр Зевс.

    Ленинградский зоопарк

    «Кто сказал, что коты не любят воду? Тигр Зевс с этим утверждением определенно не согласен. Он с удовольствием наслаждается водичкой и любит разбрызгивать ее в разные стороны. В теплую погоду поплескаться в бассейне — лучшее решение», — прокомментировали сотрудники зверинца видео в официальном тг-канале Ленинградского зоопарка.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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