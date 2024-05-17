Суд избрал меру пресечения подозреваемому в стрельбе на парковке «Сити Молла» в Петербурге

Приморский районный суд избрал меру пресечения 34-летнему гражданину Армении, предположительно, выстрелившему в петербуржца на парковке ТРК «Сити Молл» в результате дорожного конфликта. Об этом 17 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Следствие просило стражу. Защита просила домашний арест или залог. Суд всем отказал и избрал фигуранту запрет определенных действий по 14.07.2024», — сказано в сообщении пресс-службы.
Напомним, стрельба на Коломяжском проспекте, которая произошла днем 14 мая, попала на видео. Пострадавший — 38-летний мужчина — остаётся в больнице после операции. Как писала «Фонтанка», у следствия есть основания полагать, что в действиях пострадавшего также могут быть нарушения закона.
Полиция квалифицировала пять выстрелов на парковке как хулиганство с применением оружия (213 УК РФ). Следственный комитет в день происшествия возбудил уголовное дело о покушении на убийство, однако прокуратура не увидела в представленных материалах подтверждения, что у стрелявшего был умысел на лишение жизни, и отменила постановление, рекомендовав провести дополнительную проверку.
В дело вмешался председатель СК Александр Бастрыкин, который указал, что решение прокуратуры лишило органы следствия необходимых для расследования полномочий, и поручил возбудить дело повторно.