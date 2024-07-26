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    В Париже началась церемония открытия Олимпийских игр

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    В Париже 26 июля началась церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр.

    Впервые она проходит не на стадионе, а на реке, на фоне достопримечательностей города — около 10 тысяч спортсменов проплывут по Сене от Аустерлицкого до Йенского моста на 180 лодках. Первой по Сене проплыла национальная команда Греции.

    Заключительная часть церемонии открытия состоится на площади Трокадеро. Режиссером церемонии стал Тома Жолли. На открытии Игр ожидается выступление Селин Дион и Леди Гаги.


    Олимпиада будет длиться 16 дней. От РФ в Играх будут участвовать 15 спортсменов в нейтральном статусе. На церемонии открытия они присутствовать не будут.

    Олимпийский огонь зажгут около 23:00 (по московскому времени).

    Посмотреть церемонию открытия можно на официальном сайте МОК.

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