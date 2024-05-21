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    Мужчина угодил под машину, убегая с чужой сумкой на Заневском

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    Прокуратура Петербурга

    Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который похитил забытую посетителем сумку в кафе. До этого он успел испытать «мгновенную карму». Преступление и «наказание» попали на видео.

    Произошло все днем 30 июня 2023 года. Как установил суд, потерпевший оставил сумку с одеждой на диване в кафе на Заневском проспекте, 10, а подсудимый заметил ее и прихватил с собой, сообщает 21 мая пресс-служба прокуратуры Петербурга. Скрываясь с места преступления, мужчина стал перебегать дорогу по «зебре» и угодил под машину. В сознание он пришел уже в больнице.

    Суд признал мужчину виновным в краже с причинением значительного ущерба (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ) и приговорил его к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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