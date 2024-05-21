Мужчина угодил под машину, убегая с чужой сумкой на Заневском

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который похитил забытую посетителем сумку в кафе. До этого он успел испытать «мгновенную карму». Преступление и «наказание» попали на видео.

Произошло все днем 30 июня 2023 года. Как установил суд, потерпевший оставил сумку с одеждой на диване в кафе на Заневском проспекте, 10, а подсудимый заметил ее и прихватил с собой, сообщает 21 мая пресс-служба прокуратуры Петербурга. Скрываясь с места преступления, мужчина стал перебегать дорогу по «зебре» и угодил под машину. В сознание он пришел уже в больнице.