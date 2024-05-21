Постпред РФ при ООН Небензя: Россия выступает за расследование гибели гуманитарных работников в секторе Газа

«Требуем от Израиля неукоснительного соблюдения международного гуманитарного права, осуждаем нападения на персонал ООН и поддерживаем призыв генерального секретаря к проведению международного и независимого расследования всех случаев гибели тех, кто помогает палестинцам выжить», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в Рафахе (цитата по ТАСС).

Российская Федерация поддержала призыв генсекретаря Организации объединенных наций Антониу Гутерриша расследовать каждый случай гибели гуманитарных работников в секторе Газа. Об этом 20 мая заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По мнению постпреда РФ, израильское руководство намерено продолжать военные действия, «несмотря на всё более очевидную невозможность достичь всех заявленных целей своей операции».

Также он добавил, что Международное сообщество в контексте конфликта в секторе Газа должно продолжать оказывать давление не только на Израиль, но и на его главного союзника — США.

Ранее в результате обстрела Рафаха погиб один сотрудник ООН и еще один получил ранения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрицала свою причастность к инциденту.