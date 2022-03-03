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Путин выступил с обращением к россиянам: онлайн

Хроника военной операции на Украине

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран.

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Тезисно — о том, что сказал в своем обращении президент:

  • Путин отметил героизм солдат ЛДНР и российских военнослужащих. Президент подписал указ о награждении званием героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова — дагестанского бойца, погибшего на Украине;
  • русские и украинцы — это один народ. Несмотря на то что «многие оболванены нацистской пропагандой»;
  • неонацисты удерживают в заложниках иностранных граждан. Сотни иностранцев пытаются покинуть страну, но им не дают этого сделать;
  • всем семьям погибших военнослужащих будет выплачено по 7,4 миллиона рублей плюс ежемесячная компенсация. Президент предлагает добавить к этой сумме еще 5 миллионов. Для контрактников, из-за ранения не годных к строевой службе, выплата будет 2,6 миллиона рублей. Военные, получившие ранения в боях на Украине, получат по 3 миллиона рублей.

В конце речи память погибших почтили минутой молчания.

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Владимир Зеленский сказал, что не понимает, чего Москва требует от Киева.

— Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. <...> Мы в НАТО? — Нет. У нас есть ядерное оружие? — Нет. Что я должен сказать, кому я должен что-то дать? — цитирует украинского президента ТАСС.

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Несколько минут назад Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что специальная операция на Украине идет по графику, семьи погибших военнослужащих получат выплаты — 7,4 миллиона рублей и 5 миллионов рублей дополнительно.

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Владимир Зеленский заявил о готовности говорить с Владимиром Путиным обо всём, в том числе о Донбассе, чтобы не воевать.

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Мы продолжаем онлайн-хроники военной операции на Украине. Вот что случилось в четверг, 3 марта:

  • Россия и Украина встретились на переговорах в Беловежской пуще;
  • Роман Абрамович решил продать футбольный клуб «Челси». По его словам, в текущей ситуации это будет наиболее правильный выбор;
  • в Госдуму внесен законопроект для защиты россиян от санкций. Документ предусматривает кредитные каникулы для граждан РФ до 30 сентября 2022 года;
  • российских спортсменов отстранили от участия в пекинской Паралимпиаде;
  • «Эхо Москвы» ликвидировало радио и сайт после блокировки Роскомнадзора, телеканал «Дождь» (признан в РФ иноагентом) временно приостановил работу;
  • депутаты от ЛДПР предложили отправлять в Донбасс тех, кто выходил на протестные акции против спецоперации;
  • о временном закрытии объявили магазины IKEA и Mango;
  • Путевки в Турцию подорожали на 80%, в Египет — на 65%.

Подробности и еще больше новостей минувшего дня — в нашей онлайн-трансляции.

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Комментарии (1)

Клаустрофобик
Почему дочки Путина не на передовой?Пескова чада не горят в броне?Где Медведева сынок?Лаврова дочка?Какой же трус и подлец засел в Кремле.Боже как мы это допустили.
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