Существенных результатов нет. В офисе Зеленского оценили третий раунд переговоров с Россией

Российская и украинская делегации в ходе третьего раунда переговоров не добились результатов, которые могли бы существенно изменить ситуацию. Об этом по итогам встречи 7 марта рассказал советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.



«Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров. В них будут внесены изменения. <…> С точки зрения ключевого политического урегулирования, куда входит прекращение огня, перемирие и завершение боевых действий, интенсивные консультации будут продолжены. На сегодня результатов, которые существенно улучшат ситуацию, пока нет», – заявил Подоляк.

