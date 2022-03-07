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Существенных результатов нет. В офисе Зеленского оценили третий раунд переговоров с Россией

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Российская и украинская делегации в ходе третьего раунда переговоров не добились результатов, которые могли бы существенно изменить ситуацию. Об этом по итогам встречи 7 марта рассказал советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров. В них будут внесены изменения. <…> С точки зрения ключевого политического урегулирования, куда входит прекращение огня, перемирие и завершение боевых действий, интенсивные консультации будут продолжены. На сегодня результатов, которые существенно улучшат ситуацию, пока нет», – заявил Подоляк.

Ранее стало известно, что 10 марта на дипломатическом форуме в Анталье запланирована встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

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