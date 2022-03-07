Лавров планирует встретиться с главой МИД Украины 10 марта

Глава МИД России Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба подтвердили готовность встретиться в Анталье. Об этом 7 марта сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции.



«Министры иностранных дел России и Украины подтвердили готовность провести встречу в Анталье. Встреча пройдет в трехстороннем формате на дипломатическом форуме», — цитирует его ТАСС.



Также эту информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В соответствии с достигнутой договоренностью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу», — сказала она.