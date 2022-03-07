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Начался третий раунд российско-украинских переговоров

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В Беловежской Пуще стартовал третий раунд российско-украинских переговоров. Об этом 7 марта пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Белоруссии.

«Будут обсуждаться все те же самые вопросы: внутриполитическое урегулирование, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования», — заявил перед началом встречи глава российской делегации Владимир Мединский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова «в любой момент» прекратить спецоперацию, если Украина согласится на требования Москвы. Среди них демилитаризация, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.

Вторая встреча делегаций России и Украины состоялась в Белоруссии 3 марта. Стороны договорились по ряду гуманитарных вопросов. Среди них — возможность временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Первая встреча прошла 28 февраля.

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