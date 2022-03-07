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Песков: Россия готова в любой момент прекратить спецоперацию, если Украина выполнит требования

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Россия в любой момент готова прекратить спецоперацию на Украине, если Киев выполнит выдвинутые Москвой условия. Об этом 7 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Им <украинцам> сказали, что все это может остановиться в один момент», — сказал он в интервью Reuters.

По словам Пескова, Украине придется внести поправки в Конституцию и отказаться от планов по вступлению в какие-либо блоки. Также Киев должен признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.

«Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы ее закончим. Но главное, чтобы Украина прекратила боевые действия. Они должны прекратить боевые действия, и тогда никто не будет стрелять», — добавил представитель Кремля.

В понедельник в Белоруссии должен состояться третий раунд российско-украинских переговоров. Стороны уже выдвинулись на место встречи. По предварительной информации, начало запланировано на 17:00 по мск.

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