Песков: Россия готова в любой момент прекратить спецоперацию, если Украина выполнит требования

Россия в любой момент готова прекратить спецоперацию на Украине, если Киев выполнит выдвинутые Москвой условия. Об этом 7 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Им <украинцам> сказали, что все это может остановиться в один момент», — сказал он в интервью Reuters.
По словам Пескова, Украине придется внести поправки в Конституцию и отказаться от планов по вступлению в какие-либо блоки. Также Киев должен признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.
«Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы ее закончим. Но главное, чтобы Украина прекратила боевые действия. Они должны прекратить боевые действия, и тогда никто не будет стрелять», — добавил представитель Кремля.
В понедельник в Белоруссии должен состояться третий раунд российско-украинских переговоров. Стороны уже выдвинулись на место встречи. По предварительной информации, начало запланировано на 17:00 по мск.