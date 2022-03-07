Песков: Россия готова в любой момент прекратить спецоперацию, если Украина выполнит требования

Россия в любой момент готова прекратить спецоперацию на Украине, если Киев выполнит выдвинутые Москвой условия. Об этом 7 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Им <украинцам> сказали, что все это может остановиться в один момент», — сказал он в интервью Reuters.



По словам Пескова, Украине придется внести поправки в Конституцию и отказаться от планов по вступлению в какие-либо блоки. Также Киев должен признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.



«Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы ее закончим. Но главное, чтобы Украина прекратила боевые действия. Они должны прекратить боевые действия, и тогда никто не будет стрелять», — добавил представитель Кремля.

