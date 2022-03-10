Легкие и тяжелые. Как прошли переговоры Лаврова и Кулебы в Турции

Переговоры министров иностранных дел Украины и России, прошедшие в турецкой Анталье 10 марта, были легкими и тяжелыми одновременно. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Встреча проходила на полях дипломатического форума, в ней также принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Они были легкими и тяжелыми. Легкими потому, что министр Лавров следовал традиционным нарративам об Украине. Сложными потому, что я делал все, что в моих силах, чтобы найти дипломатическое решение гуманитарной трагедии, которая разворачивается на поле боевых действий», — цитирует Кулебу РИА Новости.
Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, во время беседы с украинским коллегой стороны обсудили возможность встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
«Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем», — заявил Лавров. При этом добавил, что переговоры не должны стать «встречей ради встречи».
Глава ведомства также заявил, что Россия представила Украине на последнем раунде переговоров в Белоруссии конкретные предложения по урегулированию в форме проекта юридического документа. Киев взял его в проработку, сторона заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ.
Отметим, это первая встреча Лаврова и Кулебы с начала российской специальной операции на Украине. Контакт глав МИД состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода из конфликта.