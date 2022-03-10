Легкие и тяжелые. Как прошли переговоры Лаврова и Кулебы в Турции

Переговоры министров иностранных дел Украины и России, прошедшие в турецкой Анталье 10 марта, были легкими и тяжелыми одновременно. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



Встреча проходила на полях дипломатического форума, в ней также принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.



«Они были легкими и тяжелыми. Легкими потому, что министр Лавров следовал традиционным нарративам об Украине. Сложными потому, что я делал все, что в моих силах, чтобы найти дипломатическое решение гуманитарной трагедии, которая разворачивается на поле боевых действий», — цитирует Кулебу РИА Новости.

