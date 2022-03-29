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ТАСС: Абрамович в Стамбуле, где скоро начнутся российско-украинские переговоры

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ТАСС сообщает, что бизнесмен Роман Абрамович находится в Стамбуле утром 29 марта. Скоро там начнутся переговоры по ситуации на Украине.

Переговоры пройдут во дворце Долмабахче, однако агентство лишь уточняет, что Абрамович в городе. Возле дворца уже собрались многочисленные журналисты, а на крышах дежурят снайперы.

Переговоры продлятся два дня.

Накануне сообщалось, что Абрамовича могли отравить и в Турцию он приехал на лечение. К вечеру некоторые агентства информацию начали опровергать, в том числе сами себя.

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