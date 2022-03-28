СМИ: Абрамовича могли отравить после встречи в Киеве

«У Абрамовича, который перемещался между Москвой, Львовом и другими переговорными площадками, а также как минимум у двух членов украинской делегации появились симптомы, такие как покраснение глаз, болезненная слезоточивость и шелушение на лице и руках», — заявил собеседник издания.

Российского бизнесмена Романа Абрамовича, а также двух украинских участников переговоров, возможно, пытались отравить. О том, что у миллиардера после встречи в Киеве 4 марта якобы появились симптомы отравления, 28 марта со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

Журналист The Guardian Шон Уокер при этом сообщил в Twitter, что Абрамович на несколько часов якобы потерял зрение и был доставлен на лечение в Турцию.



В свою очередь, представитель Абрамовича также подтверждает, что у бизнесмена были замечены симптомы отравления. По его информации, миллиардер испытывал их несколько недель назад во время переговоров в Киеве. Об этом сообщает BBC. Сейчас, по словам представителя, Абрамович чувствует себя нормально и продолжает участвовать в переговорах. В то же время источник из окружения бизнесмена отказался подтверждать информацию о других пострадавших или о возможных источниках отравления.



«Фонтанка» писала, что представитель Романа Абрамовича подтвердил изданию The Guardian, что украинская сторона попросила бизнесмена помочь в переговорах с российской делегацией. А президент Украины Владимир Зеленский якобы обратился к главе Белого дома Джо Байдену с просьбой не включать Абрамовича в санкционный список США.

