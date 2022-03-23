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WSJ: Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича

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США не включили российского миллиардера Романа Абрамовича в санкционный список из-за обращения президента Украины Владимира Зеленского. Он попросил американского коллегу Джо Байдена воздержаться от санкций в отношении Абрамовича, чтобы тот смог продолжить выступать в роли посредника на переговорах РФ и Украины, пишет The Wall Street Journal.

«Когда пришло время объявить о санкциях, которые должны были быть введены одновременно с санкциями Великобритании и Европейского Союза, совет национальной безопасности Белого дома приказал министерству финансов воздержаться», — говорится в публикации от 23 марта.

Ранее представитель Абрамовича подтвердил изданию The Guardian, что украинская сторона попросила бизнесмена помочь в переговорах с российской делегацией.

10 марта Великобритания ввела санкции против Абрамовича и еще шестерых российских бизнесменов. Им запретили въезжать на территорию Соединенного Королевства, а также совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами. Активы этих лиц заморожены. 15 марта к санкциям в отношении Абрамовича присоединился и Евросоюз.

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Комментарии (6)

Hermess
Кто-то в Израиле наверное попросил.
Ты мне - я тебе, какая-то еврейская многоходовочка
MinimumLaw
Однако... Скажем прямо - неожиданный поворот. Нет, без попкорна все же не обойдется...
Фомальгаут
И чем же он поможет? Разве возможно переубедить сумасшедшего?
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