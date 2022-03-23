WSJ: Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича

США не включили российского миллиардера Романа Абрамовича в санкционный список из-за обращения президента Украины Владимира Зеленского. Он попросил американского коллегу Джо Байдена воздержаться от санкций в отношении Абрамовича, чтобы тот смог продолжить выступать в роли посредника на переговорах РФ и Украины, пишет The Wall Street Journal.



«Когда пришло время объявить о санкциях, которые должны были быть введены одновременно с санкциями Великобритании и Европейского Союза, совет национальной безопасности Белого дома приказал министерству финансов воздержаться», — говорится в публикации от 23 марта.

