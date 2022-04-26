    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 0

    4 м/с, с-з

    760мм

    77%

    Подробнее
    usd72.71eur76.67
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Болгарии заявили о прекращении поставок газа из России

    4914
    11 комментариев

    Болгарская компания «Булгаргаз» получила уведомление о том, что поставка природного газа от «Газпрома» будет приостановлена. Об этом говорится 26 апреля в заявлении министерства энергетики страны.

    Как говорится в сообщении, приостановка начнется с 27 апреля.

    Министерство энергетики Болгарии утверждает, что выполнило свои обязательства по контракту. Тем временем в марте болгарские власти заявляли, что не намерены оплачивать поставку российского газа в рублях.

    «Министерство энергетики, Болгарский энергетический холдинг, «Булгаргаз» и «Булгартрансгаз» предприняли шаги по созданию альтернативных механизмов поставок природного газа и разрешению ситуации. В настоящее время никаких ограничительных мер для потребления в Болгарии не требуется», — добавляют в ведомстве.

    Напомним, что ранее аналогичное письмо о приостановке поставок с 27 апреля было получено польской компанией PGNiG. Однако в «Газпроме» информацию об этом не подтвердили.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (11)

    Piter Russo
    В течении следующих трех-четырех лет у Болгарии будет резская смена политического курса.
    stockstrey
    В целом, несколько поставок в рублях можно заменить серверами. Пусть закупают сервера, мы их проверим и поставим чуть-чуть газа. И так же со всеми. А лучше, заменить оборудованием для производства серверов
    Piter Russo
    Ума нет и не будет, в хранилищах газ кончится и начнутся протесты на улице.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний