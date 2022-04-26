В Болгарии заявили о прекращении поставок газа из России

Болгарская компания «Булгаргаз» получила уведомление о том, что поставка природного газа от «Газпрома» будет приостановлена. Об этом говорится 26 апреля в заявлении министерства энергетики страны.



Как говорится в сообщении, приостановка начнется с 27 апреля.

Министерство энергетики Болгарии утверждает, что выполнило свои обязательства по контракту. Тем временем в марте болгарские власти заявляли, что не намерены оплачивать поставку российского газа в рублях.

«Министерство энергетики, Болгарский энергетический холдинг, «Булгаргаз» и «Булгартрансгаз» предприняли шаги по созданию альтернативных механизмов поставок природного газа и разрешению ситуации. В настоящее время никаких ограничительных мер для потребления в Болгарии не требуется», — добавляют в ведомстве.