Из Петербурга можно будет улететь в Батуми — впервые за пять лет

Аэропорт Пулково запускает рейсы в Батуми. Их будет выполнять российская авиакомпания Red Wings. Об этом сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы» в четверг, 16 мая.



Улететь из Петербурга в Батуми и обратно можно будет с 13 июня по 26 октября дважды в неделю: по четвергам и субботам. Перелеты выполнит лайнер SSJ-100.



В Пулково уточняют, что авиасообщение между Петербургом и Батуми возобновляется впервые с 2019 года. Авиакомпания Red Wings также летает из Пулково и в другие города Грузии: Тбилиси и Кутаиси.



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