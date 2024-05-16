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    Из Петербурга можно будет улететь в Батуми — впервые за пять лет

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    Аэропорт Пулково запускает рейсы в Батуми. Их будет выполнять российская авиакомпания Red Wings. Об этом сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы» в четверг, 16 мая.

    Улететь из Петербурга в Батуми и обратно можно будет с 13 июня по 26 октября дважды в неделю: по четвергам и субботам. Перелеты выполнит лайнер SSJ-100.

    В Пулково уточняют, что авиасообщение между Петербургом и Батуми возобновляется впервые с 2019 года. Авиакомпания Red Wings также летает из Пулково и в другие города Грузии: Тбилиси и Кутаиси.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, в какие еще страны можно улететь на отдых в 2024 году прямым рейсом из Москвы или Петербурга.

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