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    Галочка, ты сейчас умрешь: «Фонтанка» узнала, сколько стоил липовый сад у Мариинского дворца

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    Красивый липовый сад на парковке Мариинского дворца, который подарили Петербургу на День города, обошёлся более чем в 160 млн рублей, сообщили «Фонтанке» в комитете по благоустройству.

    Как сообщили в комблаге 31 мая, государственный контракт на закупку деревьев в сад был заключен 26 мая. Заказчик — подвед комитета, Центр комплексного благоустройства, подрядчик — АО СПП «Центральное». Срок выполнения работ — до 10 октября 2023 года.

    На момент публикации среди заключенных контрактов СПП на сайте госзакупок не просматривается. Но стоимость — рекордные 162,3 млн рублей. Для сравнения: в 2022 году «Фонтанка» рассказывала, что за 72 липы город платил 14 млн рублей. Яблони на Невском и в окрестностях — 68 штук — обошлись в 14,7 млн. Сад на Синем мосту — в 11 раз дороже.

    Как живется деревьям в кадках посреди мегаполиса и как их спасают садовники — читайте в материале «Фонтанки».

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