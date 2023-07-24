В Петербурге готовят ещё один «липовый сад» за десятки миллионов. Но историю Синего моста повторять не хотят

Фото: Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга Поделиться Поделиться





Владимир Путин, Александр Лукашенко и губернатор Александр Беглов накануне гуляли по Кронштадту. В числе прочего они осмотрели и памятник адмиралу Макарову на Якорной площади. Могли бы еще и прогуляться по новому липовому саду — его ко дню ВМФ должны были уже почти установить напротив Морского собора. Но, судя по всему, из-за процедуры закупок не успели.



О том, что в Кронштадте появится свой сад из лип, почти неделю назад сообщал городской комитет по благоустройству. В ведомстве заявляли, что работы ведутся по поручению губернатора Санкт‑Петербурга Александра Беглова.



План, по сообщению комитета, был такой: монтаж сада должен был начаться сразу после того, как на Якорной площади 19 июля пройдёт показ оперы Вагнера «Летучий голландец» и организаторы мероприятия разберут сцену. «Планируется расстелить рулонный газон, повторяющий узор плитки. В кашпо специалисты высадят декоративные кустарники, однолетние цветы и травы, на участке разместят скамейки и урны. Сад будет гармонично вписан в ансамбль площади и создаст праздничное настроение», — говорили в комблаге.



Голубые тона в цветочном оформлении должны подчеркнуть морской характер Кронштадта — композиции из растений собирались выстроить в линии, имитирующие движение волн. 19 июля, по утверждению культурного блока Смольного, оперу Вагнера посетили почти 7 тысяч человек, однако после этого сад-трансформер собирать не начали. И, судя по сайту госзакупок, вряд ли могли бы — конкурс на поставку растений завершили лишь 24 июля, а поставщика вазонов и кашпо пока не нашли.

Как выяснила «Фонтанка», на морской «липовый сад» заложили денег в три раза меньше, чем на такой же сад у Законодательного собрания (там, напомним, единый контракт на поставку и монтаж заключили на 162 млн). Но кронштадтский сад должен быть меньше и сам по себе, это видно по техническому заданию. Так, для временного сада у Мариинского дворца закупали более 7 тысяч растений (в том числе 169 деревьев, 2 616 кустарников, 4 356 цветов). В Кронштадте же в закупке значатся около 2 тысяч штук растений — 1700 цветущих трав, 226 кустарников, 117 ампельных растений, 12 деревьев (липа европейская «Паллида») и более 500 квадратных метров рулонного газона. Высадить у Морского собора хотят шалфей дубравный, ковыль тончайший, синеголовник альпийский, гортензию метельчатую голубую и белую и другие цветы.



Фото: Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга Поделиться Поделиться





Все это упаковали в первый лот, также в нем значатся поставка 14 скамеек, 14 урн, услуги по мытью кашпо, полив и прополка цветов, уборка и пересаживание под конец сезона растений в другие места. Документация была опубликована 13 июля, в смету заложили 23 млн рублей. Но победитель предложил более чем в 3 раза меньше — 6,8 млн рублей. Комиссия по конкурсному отбору завершила свою работу лишь 24 июля.



Второй кронштадтский аукцион на 29 млн рублей включает 60 круглых вазонов, 500 кубических и 12 с двойным дном. Однако, в отличие от первой закупки, по которой проводили поставку растений, желающих выполнять его не нашлось. Процедуру подачи заявок продлили. Успеют ли за пять дней найти поставщиков, непонятно, но чиновники, тем не менее, настаивают, что сад откроют в срок — ко Дню ВМФ. Пусть по состоянию на сегодня деревья можно купить, но некуда высадить.

История с Кронштадтом отличается от сюжета с Синим мостом двумя важными моментами, хотя сам подход к оформлению аналогичный. В случае с Мариинским дворцом, как писала «Фонтанка», чиновники так торопились, что провели закупку у единственного поставщика в самые короткие сроки, без конкуренции. Теперь же — они уперлись в сюрпризы системы госзакупок, когда на аукцион может просто никто не прийти.



Второе — цена. На сад у Законодательного собрания потратили 162 млн рублей, о снижении речи не шло, и заказчик признавался, что при определении стартовой цены ему не с чем было сравнивать будущую закупку. В Кронштадте — сразу трехкратная «скидка» от поставщика растений.



Уж не известно, что произвело такой эффект, но можно вспомнить, что сад у Исаакия вызвал вопросы от контролирующих органов. Закупку проверяла прокуратура и Контрольно-счётная палата. В КСП «Фонтанке» сообщили, что проверка завершена, но результаты назвать затруднились. Судя по сайту госзакупок, 18 июля комитет по благоустройству рассмотрел документы об исполнении, поданные подрядчиком на 142 млн рублей (это стоимость первого этапа). Как убедилась «Фонтанка», только на липы ушло около 50 млн рублей. Напротив документов на сайте стоит отметка: «Отказано при рассмотрении». Здесь же информация, что контракт формально все еще исполнен на 0 рублей.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»