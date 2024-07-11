Замглавы МИД: на размещение американских ракет в Германии дадим военный ответ

Замглавы МИД Сергей Рябков 11 июля прокомментировал решение о размещении американских дальнобойных ракет в Германии и назвал его одним из элементов запугивания. По его словам, Россия ответит на угрозу в связи с планами Пентагона в военном ключе.

«Эти действия направлены, прежде всего, на нанесение ущерба безопасности нашей страны, безотносительно к тому, повысятся в результате шансы на некие переговоры в будущем по контролю над вооружениями или они вообще сойдут на нет и уйдут в минус», — пояснил замминистра (цитата по РИА Новости).