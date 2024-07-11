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    Замглавы МИД: на размещение американских ракет в Германии дадим военный ответ

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    21 комментарий

    Замглавы МИД Сергей Рябков 11 июля прокомментировал решение о размещении американских дальнобойных ракет в Германии и назвал его одним из элементов запугивания. По его словам, Россия ответит на угрозу в связи с планами Пентагона в военном ключе.

    «Эти действия направлены, прежде всего, на нанесение ущерба безопасности нашей страны, безотносительно к тому, повысятся в результате шансы на некие переговоры в будущем по контролю над вооружениями или они вообще сойдут на нет и уйдут в минус», — пояснил замминистра (цитата по РИА Новости).

    Он добавил, что решение о размещении дальнобойных ракет — это «звено в эскалационном курсе, один из элементов запугивания, которое на сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США на российском направлении».

    10 июля США и ФРГ выступили с заявлением, что в Германии будут размещены ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие. Эти дальнобойные ударные системы значительно превосходят уже находящиеся в Европе орудия. Заявленная цель развертывания — продемонстрировать приверженность США задачам НАТО и поддержать обороноспособность Европы.

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    СШАГерманияДальнобойное оружиеГиперзвуковые ракетыОружие
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    Комментарии 21

    Кот Ученый11 Июл 2024 в 11:10
    Ух ты! У янок типа гиперзвук есть?))
    +0−0
    Snow*11 Июл 2024 в 11:03
    собака лает - ветер носит.
    +1−0
    Akabos11 Июл 2024 в 10:22
    МИДу сложно отвечать - 3 тонны кокоса отжали в Эквадоре - абстиненция...
    +9−0
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