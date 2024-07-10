США с 2026 года начнут размещать свое дальнобойное оружие в Германии. В том числе — гиперзвуковые ракеты

Соединенные Штаты Америки начиная с 2026 года будут размещать на территории Германии ударные огневые системы большей дальности, чем все когда бы то ни было развернутые в Европе. С таким заявлением 10 июля выступили США и ФРГ.

Согласно распространенному пресс-службой Белого дома тексту соглашения, в Германии будут размещены ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие. В дальнейшем оно будет находиться там на постоянной основе. Заявленная цель развертывания — продемонстрировать приверженность США задачам НАТО и поддержать обороноспособность Европы.