    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    769мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.86eur95.32

    США с 2026 года начнут размещать свое дальнобойное оружие в Германии. В том числе — гиперзвуковые ракеты

    1864
    24 комментария

    Соединенные Штаты Америки начиная с 2026 года будут размещать на территории Германии ударные огневые системы большей дальности, чем все когда бы то ни было развернутые в Европе. С таким заявлением 10 июля выступили США и ФРГ.

    Согласно распространенному пресс-службой Белого дома тексту соглашения, в Германии будут размещены ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие. В дальнейшем оно будет находиться там на постоянной основе. Заявленная цель развертывания — продемонстрировать приверженность США задачам НАТО и поддержать обороноспособность Европы.

    9 июля в Вашингтоне начался саммит НАТО, приуроченный к 75-летию альянса. Помимо всего прочего члены блока планируют объявить о создании общего центра по борьбе с киберугрозами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дальнобойное оружиеСШАГиперзвуковые ракетыГерманияTomahawkSM6
    ЛАЙК11
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 24

    mol4un10 Июл 2024 в 21:15
    Слава нашему гениальному геостратегу! Он ведёт страну от прорыва к прорыву!
    +3−0
    Я.Я.Я.10 Июл 2024 в 21:05
    А еще Финляндия и Швеция.....
    +4−0
    HERNANDEZ10 Июл 2024 в 21:04
    Добрая новость. Это должно охладить горячие головы.
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close