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    Страны НАТО намерены создать центр по киберзащите

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    11 комментариев

    На саммите НАТО в Вашингтоне страны альянса планируют объявить о создании общего центра по борьбе с киберугрозами. Об этом в среду, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации президента США Джо Байдена.

    Согласно опубликованному документу на сайте Белого дома, причиной такого решения стало стремление к тому, чтобы повысить общий уровень осведомленности, а также улучшить позиции альянса по обнаружению и устранению уязвимостей внутри него.

    В администрация США подчеркнули, что страны Североатлантического альянса в настоящее время активно используют НАТО в качестве площадки для оперативного обмена данными о киберугрозах.

    На саммите также планируется подписание документа о расширении сотрудничества с Австралией, Новой Зеландией, Республикой Кореей и Японией для укрепления партнерства в сфере кибербезопасности.

    Трехдневный саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В этом году организация отмечает 75-летие со дня подписания Североатлантического договора.

    Ранее совет НАТО объявил, что новым генсеком альянса стал проигравший выборы премьера Нидерландов Марк Рютте. Официально на свой новый пост он заступит с 1 октября. Его назначение утвердили в среду, 26 июня, послы 32 стран НАТО на заседании Североатлантического совета.

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    Комментарии 11

    Jot10 Июл 2024 в 16:14
    Австралия вообще в этом не разбирается. Тем более НЗ.
    Ну, соберут совещание. Бесполезно.
    Какой киберзащиты можно от них ждать? В НАТО сидят идиоты, видимо. В чем здесь стратегия и польза?
    +1−2
    Огромная польза!10 Июл 2024 в 15:01
    И создадут.
    +5−2
    495369410 Июл 2024 в 15:00
    Центр кибернападения. Ещё одна законная цель
    +2−4
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