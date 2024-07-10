Страны НАТО намерены создать центр по киберзащите

На саммите НАТО в Вашингтоне страны альянса планируют объявить о создании общего центра по борьбе с киберугрозами. Об этом в среду, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации президента США Джо Байдена.



Согласно опубликованному документу на сайте Белого дома, причиной такого решения стало стремление к тому, чтобы повысить общий уровень осведомленности, а также улучшить позиции альянса по обнаружению и устранению уязвимостей внутри него.



В администрация США подчеркнули, что страны Североатлантического альянса в настоящее время активно используют НАТО в качестве площадки для оперативного обмена данными о киберугрозах.

