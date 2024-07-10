Страны НАТО намерены создать центр по киберзащите

На саммите НАТО в Вашингтоне страны альянса планируют объявить о создании общего центра по борьбе с киберугрозами. Об этом в среду, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации президента США Джо Байдена.
Согласно опубликованному документу на сайте Белого дома, причиной такого решения стало стремление к тому, чтобы повысить общий уровень осведомленности, а также улучшить позиции альянса по обнаружению и устранению уязвимостей внутри него.
В администрация США подчеркнули, что страны Североатлантического альянса в настоящее время активно используют НАТО в качестве площадки для оперативного обмена данными о киберугрозах.
На саммите также планируется подписание документа о расширении сотрудничества с Австралией, Новой Зеландией, Республикой Кореей и Японией для укрепления партнерства в сфере кибербезопасности.
Трехдневный саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В этом году организация отмечает 75-летие со дня подписания Североатлантического договора.
Ранее совет НАТО объявил, что новым генсеком альянса стал проигравший выборы премьера Нидерландов Марк Рютте. Официально на свой новый пост он заступит с 1 октября. Его назначение утвердили в среду, 26 июня, послы 32 стран НАТО на заседании Североатлантического совета.