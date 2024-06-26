НАТО возглавил бывший премьер-министр Нидерландов. Кто такой Марк Рютте?

Совет НАТО объявил, что новым генсеком альянса стал проигравший выборы премьера Нидерландов Марк Рютте. Официально на свой новый пост он заступит с 1 октября. Его назначение утвердили в среду, 26 июня, послы 32 стран НАТО на заседании Североатлантического совета.

Кто такой Марк Рютте? Новый генсек НАТО родился в 1967 году, окончил исторический факультет Лейденского университета. Учебе он посвятил 8 лет жизни и защитил диссертацию магистра в 1992 году. Еще в студенческом возрасте он заинтересовался политикой. Однако Рютте все же работал в международной корпорации Unilever до 2002 года, а затем полностью ушел в политику.



Постепенно он возглавил нидерландскую «Народную партию за свободу и демократию». После победы на выборах в 2010 году Рютте был назначен премьер-министром страны. Несмотря на отставки из-за политических кризисов и последующие назначения, Марк Рютте возглавлял правительство Нидерландов до 2023 года. В Европе он стал вторым по продолжительности пребывания на посту лидером после премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.



Сейчас Рютте продолжает исполнять обязанности премьер-министра, потому что переговоры о формировании нового кабинета по итогам выборов, прошедших осенью прошлого года, затянулись.



Почему главой НАТО хотят видеть Рютте? По данным издания Politico, экс-премьер Марк Рютте сможет выступить в качестве политического противовеса бывшему президенту США Дональду Трампу, если его вновь выберут на американских выборах в ноябре 2024 года. Например, экс-посол США при ЕС Гордон Сондланд рассказал журналистам, что у Марка Рютте есть опыт противостояния Дональду Трампу, когда их мнения расходились. Экс-премьер не стеснялся высказывать противоположное мнение Трампу «в лицо». Отношения с Россией Марк Рютте в 2014 году поддержал введение санкций против России из-за кризиса на Украине. Позже премьер-министр Нидерландов заявлял о необходимости их продления и ужесточения. В 2021 году он сказал, что откажется от участия в саммите Россия — ЕС, если на встрече будет находиться президент РФ Владимир Путин. Свое решение он связал с крушением малайзийского «боинга».



После начала СВО на Украине Рютте призвал к введению личных санкций против Владимира Путина и членов российского правительства, он полностью поддержал Украину и Владимира Зеленского. Такой же позиции Марк Рютте придерживается до сих пор.

