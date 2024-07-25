Петербург готовится к генеральной репетиции военно-морского парада. Показываем ключевые обзорные точки и перекрытия

В Петербурге 25 июля проходит генеральная репетиция Главного военно-морского парада в честь грядущего Дня ВМФ. Телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» публикует обзор ключевых дорожных перекрытий и точек, с которых удобней всего наблюдать торжество.

Классический вариант просмотра парада — Стрелка Васильевского острова. Смотровая площадка доступна для неискушенных зрителей. Если не хотите толкаться, 7 минут по Биржевому мосту — и вы на Мытнинской и Кронверкской набережных. На одном уровне — Стрелка Заячьего острова, где уже выставили салютирующие гаубицы.

Есть вариант и с другого берега Невы — участок Дворцовой набережной прямо напротив Мраморного дворца. Просмотр с этого ракурса популярен среди местных художников и удобен для сторонних наблюдателей — не придется стоять в толпе. Для самых насмотренных подходит точка при въезде на Троицкий мост со стороны Каменноостровского проспекта: аккурат между Иоанновским мостом и Соловецким камнем. Там чаще работают не художники, а фотографы, чьи объективы позволяют запечатлеть яркие моменты с расстояния. Можно пользоваться.

Дорожные ограничения затронули центр города от Литейного до Благовещенского моста. По Дворцовой набережной движение пока что осуществляется, но препятствия встречаются. Пешеходам временно запрещен спуск к воде — просят подняться. От Дворцового моста до Сенатской площади перекрыто как автомобильное, так и пешеходное движение. Вход на саму Сенатскую осуществляется через рамки в порядке очереди.



По Невскому все еще можно проехать. Время начала репетиции варьируется от 10:20 до 11:00, зрители уже обступают обзорные набережные.