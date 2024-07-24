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    Главный военно-морской парад в Петербурге будет перекрывать движение два дня

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    Смольный опубликовал ограничения и перекрытия движения в Петербурге, которые ждут водителей в связи с проведением Главного военно-морского парада на День ВМФ 28 июля. Стартуют они уже в субботу, 27 июля.

    С полуночи и до шести часов вечера 27 июля на Троицкой площади П.С., Петровской набережной, Адмиралтейском проспекте, Английской набережной от Благовещенского моста до Сенатской площади, Адмиралтейской, Дворцовой и Университетской набережных, Конногвардейском бульваре, Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту и Биржевой площади запретят парковаться, сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Аналогичные ограничения с 0:00 до 14:00 28 июля введут на Мытнинской набережной и площади Академика Лихачева.

    Перекрывать улицы будут в два этапа. С 18:00 27 июля до 14:00 28 июля закроют:

    • перекресток Университетской набережной и съездов с Дворцового моста;
    • перекресток Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных;
    • Адмиралтейскую набережную;
    • Адмиралтейский проспект;
    • Адмиралтейский проезд;
    • Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
    • Дворцовую набережную;
    • Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
    • Дворцовый проезд;
    • Невский проспект и Гороховую улицу на участках от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • Университетскую набережную;
    • Биржевую площадь;
    • Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой;
    • Мраморный переулок;
    • Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
    • Исаакиевскую площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
    • Петровскую набережную;
    • Троицкую площадь П.С.

    А с 7:00 до 14:00 28 июля закроют движение на:

    • перекрестке Литейного проспекта с набережной Кутузова и Воскресенской набережной;
    • перекрестке улицы Академика Лебедева с Пироговской и Арсенальной набережными;
    • перекрестке Каменноостровского проспекта с Петровской набережной;
    • перекрестке Дворцовой набережной и съездов с Суворовской площади;
    • перекрестке Университетской набережной с набережной Лейтенанта Шмидта;
    • перекрестке Английская набережной, площади Труда и съездов с Благовещенского моста;
    • Невском проспекте от Малой Морской до Садовой улицы;
    • Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
    • Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского;
    • в Кирпичном переулке от Малой Морской до Большой Морской улицы;
    • Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской;
    • набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста;
    • набережной Кутузова;
    • Литейном проспекте от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
    • съездах с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост;
    • Суворовской площади;
    • Мытнинской набережной;
    • площади Академика Лихачева;
    • Кронверкской набережной;
    • Петроградской набережной от Петровской набережной до Пеньковой улицы.

    Напомним, что 25 июля пройдет генеральная репетиция парада. Для нее тоже будут перекрывать улицы и разводить мосты. В первой половине дня 25 и 28 июля в связи с перекрытиями сделают бесплатным проезд по участку ЗСД между набережной Екатерингофки и Богатырским проспектом.

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    ПетербургПерекрытия движенияДень ВМФ
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