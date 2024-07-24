Главный военно-морской парад в Петербурге будет перекрывать движение два дня

Смольный опубликовал ограничения и перекрытия движения в Петербурге, которые ждут водителей в связи с проведением Главного военно-морского парада на День ВМФ 28 июля. Стартуют они уже в субботу, 27 июля.
С полуночи и до шести часов вечера 27 июля на Троицкой площади П.С., Петровской набережной, Адмиралтейском проспекте, Английской набережной от Благовещенского моста до Сенатской площади, Адмиралтейской, Дворцовой и Университетской набережных, Конногвардейском бульваре, Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту и Биржевой площади запретят парковаться, сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Аналогичные ограничения с 0:00 до 14:00 28 июля введут на Мытнинской набережной и площади Академика Лихачева.
Перекрывать улицы будут в два этапа. С 18:00 27 июля до 14:00 28 июля закроют:
- перекресток Университетской набережной и съездов с Дворцового моста;
- перекресток Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных;
- Адмиралтейскую набережную;
- Адмиралтейский проспект;
- Адмиралтейский проезд;
- Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Дворцовую набережную;
- Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
- Дворцовый проезд;
- Невский проспект и Гороховую улицу на участках от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Университетскую набережную;
- Биржевую площадь;
- Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой;
- Мраморный переулок;
- Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
- Исаакиевскую площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
- Петровскую набережную;
- Троицкую площадь П.С.
А с 7:00 до 14:00 28 июля закроют движение на:
- перекрестке Литейного проспекта с набережной Кутузова и Воскресенской набережной;
- перекрестке улицы Академика Лебедева с Пироговской и Арсенальной набережными;
- перекрестке Каменноостровского проспекта с Петровской набережной;
- перекрестке Дворцовой набережной и съездов с Суворовской площади;
- перекрестке Университетской набережной с набережной Лейтенанта Шмидта;
- перекрестке Английская набережной, площади Труда и съездов с Благовещенского моста;
- Невском проспекте от Малой Морской до Садовой улицы;
- Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского;
- в Кирпичном переулке от Малой Морской до Большой Морской улицы;
- Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской;
- набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста;
- набережной Кутузова;
- Литейном проспекте от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
- съездах с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост;
- Суворовской площади;
- Мытнинской набережной;
- площади Академика Лихачева;
- Кронверкской набережной;
- Петроградской набережной от Петровской набережной до Пеньковой улицы.
Напомним, что 25 июля пройдет генеральная репетиция парада. Для нее тоже будут перекрывать улицы и разводить мосты. В первой половине дня 25 и 28 июля в связи с перекрытиями сделают бесплатным проезд по участку ЗСД между набережной Екатерингофки и Богатырским проспектом.