Главный военно-морской парад в Петербурге будет перекрывать движение два дня

Смольный опубликовал ограничения и перекрытия движения в Петербурге, которые ждут водителей в связи с проведением Главного военно-морского парада на День ВМФ 28 июля. Стартуют они уже в субботу, 27 июля.



С полуночи и до шести часов вечера 27 июля на Троицкой площади П.С., Петровской набережной, Адмиралтейском проспекте, Английской набережной от Благовещенского моста до Сенатской площади, Адмиралтейской, Дворцовой и Университетской набережных, Конногвардейском бульваре, Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту и Биржевой площади запретят парковаться, сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Аналогичные ограничения с 0:00 до 14:00 28 июля введут на Мытнинской набережной и площади Академика Лихачева.