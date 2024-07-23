Репетиция парада ко Дню ВМФ перекроет центр Петербурга на полдня

В четверг, 25 июля, в Петербурге пройдет генеральная репетиция Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ 28 июля. В связи с этим центр города ждут масштабные перекрытия.
С девяти часов утра и до двух часов дня для проезда закроют Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенский мосты. С 10:50 до 12:25 их планируется развести.
Также с 9 до 14 часов перекроют Адмиралтейскую набережную с одноименным проспектом и проездом, Дворцовые набережную и проезд, Университетскую набережную, набережную Кутузова и частично Английскую набережную с набережной Лейтенанта Шмидта, Биржевую площадь с одноименным проездом, участки Сенатской площади, Невского и Литейного проспектов, Гороховой, Казанской, Большой и Малой Морских улиц, Мраморный переулок, частично Мошков и Кирпичный переулки, а также съезды на Литейный мост с Воскресенской и Пироговской набережных. Полный список перекрытий смотрите здесь.
Также напомним, что с полуночи 25 июля и до полуночи 26 июля на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов Петербурга будет запрещено передвигаться на электросамокатах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах и других средствах индивидуальной мобильности, а также велосипедах с электродвигателем. Аналогичный запрет будет действовать и в день самого парада — с 00:00 до 24:00 28 июля.