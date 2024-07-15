    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    4 м/с, зап

    761мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.74eur95.76

    Мосты Петербурга дважды разведут до утра для репетиций парада ко Дню ВМФ

    1733
    обсудить
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге продолжается подготовка к проведению Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ, который состоится 28 июля в акватории Невы. На этой неделе перекрывать дороги и разводить мосты для репетиций будут дважды.

    В ночь на 16 и на 18 июля продлят разводку Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов, сообщает 15 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Переправы разведут:

    • Литейный мост — с 1:40 до 6:00,
    • Троицкий мост — с 1:20 до 6:00,
    • Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 6:00,
    • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 6:00.

    На время разводки движение транспорта по переправам будет полностью закрыто. Причем перекрытия после наведения мостов могут быть продлены до 15 минут. В «Мостотресте» также отмечают, что график разводки является предварительным и может быть изменен в день проведения мероприятий.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Помимо мостов, в дни репетиций будут закрывать и другие улицы. С 19 до 23 часов 16 и 18 июля будут перекрывать движение по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста и в Адмиралтейском проезде.

    Ночью 15 июля в рамках подготовки к военно-морскому параду на рейде Невы встал корвет «Бойкий» ВМФ России.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургРазводка мостаДень ВМФВоенно-морской парад
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close