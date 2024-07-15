Мосты Петербурга дважды разведут до утра для репетиций парада ко Дню ВМФ

В Петербурге продолжается подготовка к проведению Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ, который состоится 28 июля в акватории Невы. На этой неделе перекрывать дороги и разводить мосты для репетиций будут дважды.



В ночь на 16 и на 18 июля продлят разводку Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов, сообщает 15 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Переправы разведут: