Мосты Петербурга дважды разведут до утра для репетиций парада ко Дню ВМФ

В Петербурге продолжается подготовка к проведению Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ, который состоится 28 июля в акватории Невы. На этой неделе перекрывать дороги и разводить мосты для репетиций будут дважды.
В ночь на 16 и на 18 июля продлят разводку Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов, сообщает 15 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Переправы разведут:
- Литейный мост — с 1:40 до 6:00,
- Троицкий мост — с 1:20 до 6:00,
- Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 6:00,
- Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 6:00.
На время разводки движение транспорта по переправам будет полностью закрыто. Причем перекрытия после наведения мостов могут быть продлены до 15 минут. В «Мостотресте» также отмечают, что график разводки является предварительным и может быть изменен в день проведения мероприятий.
Помимо мостов, в дни репетиций будут закрывать и другие улицы. С 19 до 23 часов 16 и 18 июля будут перекрывать движение по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста и в Адмиралтейском проезде.
Ночью 15 июля в рамках подготовки к военно-морскому параду на рейде Невы встал корвет «Бойкий» ВМФ России.