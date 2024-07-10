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    Во время репетиций ко Дню Военно-Морского Флота в Петербурге перекроют ряд улиц. Рассказываем, где

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    3 комментария

    Во время репетиции ко Дню Военно-Морского Флота, который состоится 28 июля, в Петербурге перекроют ряд улиц. О том, где и когда вводят ограничения, 10 июля сообщает комитет по транспорту.

    Проезд будет перекрыт по следующим улицам в указанные интервалы: 12 июля (19:00 — 22:00), 16 июля (19:00 — 23:00), 18 июля (19:00 — 23:00), 23 июля (09:00 — 14:00):

    • Адмиралтейская набережная и Адмиралтейский проезд;
    • Сенатская площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
    • Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста
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    Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты будут закрыты для движения 16 и 18 июля до 06:15.


    «21 и 25 июля с 09:00 до 14:00 закрывается движение на 27 участках дорог в центре города, включая Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты», — добавили в комитете по транспорту.

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    Комментарии 3

    26223576110 Июл 2024 в 21:30
    Голда Меир была праваю
    +0−0
    28206267510 Июл 2024 в 20:02
    Опять двадцать пять?
    +5−0
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