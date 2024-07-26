Петербург готовится к параду в День ВМФ. Рассказываем, что известно о кораблях-участниках

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге уже в это воскресенье, 28 июля. Официального списка кораблей-участников нет, однако большинство встали на рейд в центре города и видны невооруженным глазом. Накануне в городе прошла генеральная репетиция. Рассказываем, что известно о ее участниках.



Малый ракетный корабль «Одинцово» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Так, в акватории Невы стоит малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт» (о кораблях этой серии ранее рассказывал «Коммерсантъ»). Это первый в своей линейке корабль, оснащенный специализированным противовоздушным вооружением, несет зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М». Входит в состав Балтийского флота.

МРК «Советск» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ещё один представитель серии «Каракурт» — МРК «Советск», введенный в эксплуатацию в октябре 2019 года. Приказом Главнокомандующего ВМФ России «Советск» включён в боевой состав Балтийского флота. Он, в отличие от «Одинцово», не несет специализированное противовоздушное вооружение, только автоматическую артиллерийскую установку.

Головной ледокольный патрульный корабль «Иван Папанин» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С 19 июля на Неве стоит головной ледокольный патрульный корабль «Иван Папанин» проекта 23550 с бортовым номером «400». Это многоцелевой патрульный корабль ледового класса, способный выполнять задачи в любых зонах мореплавания — от тропических до арктических, преодолевая лед толщиной 1,7 метра. Обычно корабли такой модели используют для спасательных операций, при перевозке спецгрузов или же для охраны и проверки арктических водных ресурсов.

Корвет «Бойкий» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Еще один корабль, попавший в объектив «Фонтанки», — корвет «Бойкий». Находится в составе Балтийского флота и предназначен для противовоздушной и противолодочной обороны. Также корвет несколько раз во время учений использовали для артиллерийской стрельбы по морским и воздушным целям. «Бойкий» участвовал в отработке поиска подводных лодок условного противника и обнаружения надводных целей. В 2014 году не раз становился поводом для беспокойства иностранных средств массовой информации, в том числе когда был замечен в 26,7 км от территориальных вод Латвии.

Малый ракетный корабль «Серпухов» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» «Свияжск» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» «Наро-Фоминск» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Малый ракетный корабль «Серпухов» Балтийского флота проекта 21631 «Буян-М». К этой серии также относятся «Свияжск», «Наро-Фоминск».

Парусник «Полтава» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Парусник «Полтава» — это один из самых известных учебных кораблей России, представляющий собой символ морского флота. Это точная копия первого корабля Балтийского флота. «Предка» нынешней «Полтавы» спустили на воду в 1712 году. Судно было названо в честь победы русской армии над шведами в Полтавской битве. После завершения службы в 1732 году имя «Полтава» передавалось по наследству четырем другим кораблям. Новый корабль-реплика построен на верфи исторического судостроения «Полтава», работы начались в 2013 году.

Корабль «Юный Балтиец» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Корабль «Юный Балтиец» также займет свое место в парадной колонне. Это учебный парусник, который предназначен для подготовки юных моряков. Он активно участвует в различных регатах и морских походах.

Гвардейский корвет «Сообразительный» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Гвардейский корвет «Сообразительный» — это один из современных боевых кораблей ВМФ России, который принадлежит к классу корветов проекта 20380. Он был заложен в 2003 году на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и стал частью Балтийского флота.

Китайский эсминец «Цзяоцзо» проекта 052D Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За международную часть парада отвечают китайский эсминец «Цзяоцзо» проекта 052D и корабль комплексного снабжения «Хонгу» (Honghu) проекта 903А. Эти корабли украшают плакаты с надписями на двух языках — русском и китайском. Одна из них гласит: «Китайско-российская дружба становится крепче с каждым днем».

Головной корабль противоминной обороны «Александр Обухов» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Александр Обухов» — головной корабль противоминной обороны нового поколения, передан ВМФ России в 2016 году. Тральщик, спроектированный ЦМКБ «Алмаз», построен на Средне-Невском заводе и был спущен на воду в июне 2014 года. Для борьбы с минами корабль может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Катер специального назначения проекта «Грачонок» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Катер специального назначения проекта «Грачонок» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кроме того, в параде задействуют военные катера и дизель-электрические подводные лодки.



Копия ботика Петра I Копия ботика Петра I Поделиться Поделиться





Самое маленькое судно — копия ботика Петра I, который еще 300 лет назад прозвали дедушкой русского флота. Судно традиционно устанавливают на борт одного из современных кораблей.