В Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ. Показываем, как это было

В Петербурге традиционно прошла генеральная репетиция парада в честь Дня военно-морского флота, который пройдёт уже в грядущее воскресенье. Утром 25 июля суда строем прошли по Неве, были зажжены факелы на Ростральных колоннах, улицы украшены флагами, а дороги покраснели от масштабных перекрытий. Процесс наблюдали супервидовые веб-камеры проекта « ОтЛичный Петербург ».

Перед горожанами и туристами во всей красе предстали украшенные военные корабли, среди которых ледокольный патрульный корабль «Иван Папанин», корвет «Бойкий», находящийся в составе Балтийского флота, китайский эсминец «Цзяоцзо» проекта 052D и корабль комплексного снабжения «Хонгу» (Honghu) проекта 903А. Последние два будут доступны для посещения .

Из-за прохода кораблей по акватории Невы был перекрыт центр города от Литейного до Благовещенского моста, разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты, а набережные до отказа оказались заполнены желающими посмотреть на зрелищное событие. Под запрет попала и езда на электросамокатах, пользоваться ими нельзя будет и 28 июля.



О том, чего ждать на параде 28 июля, «Фонтанка» рассказывала в этом материале.

