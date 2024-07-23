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    «Китайско-российская дружба крепче с каждым днем». Корабли на Неве ждут парада ВМФ

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    Уже на этой неделе, 28 июля, в Петербурге состоится Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ. Корабли уже встали на Неве. «Фонтанка» показывает их с лучшего ракурса.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Ледокольный патрульный корабль «Иван Папанин» с бортовым номером «400» — на Неве. Пришвартовался ночью 19 июля. Он включает в себя функции буксира, патрульного корабля и ледокола. Может преодолеть лед толщиной больше 1,5 метра. Обычно корабли такой модели используют для спасательных операций, при перевозке спецгрузов или же для охраны и проверки арктических водных ресурсов.

    Еще один корабль, попавший в объектив «Фонтанки», — корвет «Бойкий». Находится в составе Балтийского флота и предназначен для противовоздушной и противолодочной обороны. Также корвет несколько раз во время учений использовали для артиллерийской стрельбы по морским и воздушным целям. «Бойкий» участвовал в отработке поиска подводных лодок условного противника и обнаружения надводных целей.

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    Помимо этих кораблей, в Северной столице был замечен иностранный гость — китайский эсминец «Цзяоцзо» проекта 052D и корабль комплексного снабжения «Хонгу» (Honghu) проекта 903А. Они также примут участие в параде Военно-морского флота. Эти корабли украшают плакаты с надписями на двух языках — русском и китайском. Одна них гласит: «Китайско-российская дружба становится крепче с каждым днем».

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    В четверг, 25 июля, в Петербурге пройдет генеральная репетиция Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ 28 июля. В связи с этим центр города ждут масштабные перекрытия. Какие улицы будут закрыты для проезда, читайте здесь. А о том, чего ждать на параде, «Фонтанка» рассказывала в этом материале.

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