Ледокольный патрульный корабль «Иван Папанин» пришвартовался на Неве

Ночью 19 июля на Неве пришвартовался головной ледокольный патрульный корабль «Иван Папанин» проекта 23550 с бортовым номером «400». Процесс наблюдали ночные прохожие и супервидовые веб-камеры проекта «ОтЛичный Петербург».
Петербург готовится ко Дню ВМФ, который состоится 28 июля. Уже несколько дней в Неву приходят военные корабли.
Главный военно-морской парад в этом году пройдет в усеченном виде: кронштадтская часть отменена.
В 2016 году был проведен первый парад в таком формате — на Неве и Кронштадтском рейде. На зрительских трибунах присутствует высшее руководство страны, в том числе военное командование. Во время репетиций и самого праздника в Петербурге будут перекрывать дороги и разводить мосты — подробнее об этом читайте на «Фонтанке».