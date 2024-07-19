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    Ледокольный патрульный корабль «Иван Папанин» пришвартовался на Неве

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    6 комментариев

    Ночью 19 июля на Неве пришвартовался головной ледокольный патрульный корабль «Иван Папанин» проекта 23550 с бортовым номером «400». Процесс наблюдали ночные прохожие и супервидовые веб-камеры проекта «ОтЛичный Петербург».

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    Петербург готовится ко Дню ВМФ, который состоится 28 июля. Уже несколько дней в Неву приходят военные корабли.

    Главный военно-морской парад в этом году пройдет в усеченном виде: кронштадтская часть отменена.

    В 2016 году был проведен первый парад в таком формате — на Неве и Кронштадтском рейде. На зрительских трибунах присутствует высшее руководство страны, в том числе военное командование. Во время репетиций и самого праздника в Петербурге будут перекрывать дороги и разводить мосты — подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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    День ВМФВоенные корабли
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