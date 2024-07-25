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    Китайские корабли в Петербурге откроют для посещения перед Днем ВМФ

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Китайские корабли, которые встали на рейде в Петербурге для участие в параде в День ВМФ, будут доступны для посещения. Увидеть военные суда из Поднебесной смогут горожане и туристы. Эту информацию телеграм-каналу «Фонтанка SPB Online» 25 июля подтвердили в Генеральном консульстве КНР.

    «Фонтанка.ру»

    Эсминец «Цзяоцзо» проекта 052D и корабль комплексного снабжения «Хонгу» откроются для всех желающих 27 июля. Посетить их можно будет с 09:30 до 17:30.

    «Фонтанка.ру»

    Эсминец «Цзяоцзо» проекта 052D пришвартовался у набережной Лейтенанта Шмидта. В пассажирском порту на проспекте Крузенштерна, 18 встал корабль комплексного снабжения «Хонгу» проекта 903А. Оба примут участие в параде в День Военно-морского флота, который пройдет в Петербурге 28 июля.

    Оба корабля уже украшены к празднику плакатами на русском и китайском языках. «Китайско-российская дружба становится крепче с каждым днем», — гласит один из них.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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